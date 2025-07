Tuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an dùng xe công vụ vận chuyển ma túy

Trong hai ngày 1-2/7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 12 bị cáo trong vụ án 2 cựu cán bộ công an dùng xe ôtô công vụ của Công an phường để chở ma túy, tiếp tay cho đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia.

Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (Hương "Mẩu," sinh năm 1985, ở Hà Nội) tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 251, khoản 4, Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh này, 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, nay là phường Việt Hưng, Hà Nội; Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên (đã giải thể); Nguyễn Thế Thành (sinh năm 1992, ở thành phố Huế); Trương Tuấn Dũng (sinh năm 1976, ở Hà Nội) và 7 bị cáo còn lại cùng bị tuyên mức án tử hình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thế Thành có mối quan hệ quen biết với Hạ Bá Vừ (sinh năm 1982, ở Lào). Sau khi quen, hai người đã thỏa thuận mua bán ma túy.

Trong đó, bị cáo Thành phụ trách việc nhận ma túy từ người của Hạ Bá Vừ rồi mang về Hà Nội, còn bị cáo Trương Tuấn Dũng tìm người tiêu thụ.

Đầu năm 2019, Dũng nói với Thành về Nguyễn Thị Kim Hương là người có khả năng mua và tiêu thụ ma túy. Dũng còn nói Hương có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an, nếu bán ma túy cho Hương thì rất yên tâm. Sau đó, bộ ba Dũng, Thành và Hương lập ra đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.

Đường dây ma túy này giao, nhận hàng theo nguyên tắc "không giáp mặt." Qua điện thoại, hai bên thông báo thời gian, địa điểm, đặt ám hiệu để nhận "hàng". Ám hiệu mà các đối tượng sử dụng là "Hu huýt"; rọi đèn pin vào bụi cây (chỗ để sẵn ma túy)…

Đúng hẹn, người của Thành, Dũng đến điểm tập kết, nhận ma túy theo ám hiệu rồi phân công các "mắt xích" trong đường dây mang theo ma túy đi xe khách hoặc thuê người của nhà xe vận chuyển ma túy ra Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 1/2021, các bị cáo đã mua bán trái phép tổng cộng gần 137kg ma túy tại Hà Nội và Bắc Ninh.

Trong đó, Nguyễn Thế Thành và Trương Tuấn Dũng là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Kim Hương là đầu mối nhận nguồn ma túy, tổ chức tiêu thụ tại Hà Nội, Bắc Ninh, đã thực hiện hành vi mua bán trái phép nhiều lần với tổng khối lượng 134,8 kg ma túy, thu lợi hơn 4 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Văn Hưng, cơ quan chức năng xác định bị cáo đã giúp sức, bao che cho Nguyễn Thị Kim Hương cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 37 kg ma túy loại Methamphetamine, thu lợi bất chính 740 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 4/2019, người của Thành gặp Hạ Bá Vừ để nhận 30 kg ma túy "đá" và 400 gói hồng phiến, vận chuyển ra Hà Nội. Sau đó, Thành chỉ đạo 3 người đi nhận ma túy, chuyển "hàng" sang tủ gỗ và một máy hút bụi lớn để giao cho Hương. Do ô tô 4 chỗ không đủ rộng để chở tủ gỗ và máy hút bụi chứa ma túy, Hương gọi điện cho Hưng nhờ thuê xe chở giúp.

Hưng nhận lời rồi lái xe ôtô công vụ của Công an phường Đức Giang đến điểm hẹn để nhóm của Hương chuyển đồ có chứa ma túy bên trong lên thùng xe. Sau đó, Hưng lái xe chở về nhà trọ của Hương để cất giấu.

Khoảng tháng 5/2019, thấy việc để ma túy tại nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị Hưng cho để nhờ ít đồ (ma túy) tại gara phía sau nhà Hưng và được Hưng đồng ý.

Ngoài ra, Hưng còn sắp xếp cho Hương gặp vợ của một cán bộ công an phường Đức Giang để nhờ người này đứng ra thuê phòng hộ. Sau đó, căn phòng này được Hương sử dụng làm nơi cất giấu ma túy.

Đối với Hà Minh Đức, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo này đã giúp sức, bao che cho Hương và đồng phạm mua bán trái phép gần 135kg ma túy, thu lợi gần 1,4 tỷ đồng./.

