Ukraine trừng phạt cháu trai cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle

Ukraine công bố lệnh trừng phạt Pierre de Gaulle, cháu trai cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, do có những phát ngôn gây tranh cãi về quy chế Nga tại bán đảo Crimea.

Ông Pierre de Gaulle, cháu trai của cựu tổng thống Pháp Charles de Gaulle. (Nguồn: Alamy)
RIA Novosti đưa tin ngày 21/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Pierre de Gaulle, cháu trai của cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, theo sắc lệnh công bố trên trang web của tổng thống.

Ngày 27/3, Pierre de Gaulle tuyên bố lạc quan về triển vọng công nhận quy chế Nga của Crimea.

Trước đó ngày 23/3, Chủ tịch Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov nói với RIA Novosti rằng phương Tây có đầy đủ lý do để công nhận Crimea là của Nga.

Sắc lệnh thực hiện quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine “Về việc áp dụng và sửa đổi các biện pháp kinh tế đặc biệt cá nhân và các biện pháp hạn chế khác (trừng phạt).”

Pierre de Gaulle nằm trong danh sách các cá nhân bị trừng phạt. Các biện pháp bao gồm đóng băng tài sản tại Ukraine, hủy giấy phép và chuyến thăm chính thức, cấm chuyển giao sở hữu trí tuệ, chấm dứt các thỏa thuận thương mại, trao đổi văn hóa và khoa học, cùng việc thu hồi mọi huân chương do Nhà nước Ukraine trao tặng.

Charles de Gaulle là một chính khách Pháp, nhà lãnh đạo quân sự, anh hùng chiến tranh và biểu tượng của phong trào Kháng chiến Pháp chống phátxít Đức./.

