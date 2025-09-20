Tổng thống Ukraine tuyên bố thành lập quân chủng xung kích mới

Ngày 20/9, Đài Hromadske đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố quyết định thành lập một quân chủng xung kích mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh tình hình giao tranh ngày càng căng thẳng tại nhiều khu vực.



Theo phát biểu của Tổng thống Zelensky, lực lượng xung kích mới này sẽ được trang bị hiện đại với các thiết bị bay không người lái và nhiều năng lực chiến đấu đặc biệt khác. Dự kiến quân chủng này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong vòng 7-10 ngày tới.



Cùng với thông báo này, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận tình hình giao tranh đang diễn ra vô cùng ác liệt tại thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, nơi gần một nửa diện tích đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.



Chỉ một ngày trước đó, nghị sỹ Ukraine Mariana Bezuhla đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ thảm họa đối với lực lượng Ukraine tại Kupyansk. Bà còn tố cáo giới chỉ huy quân sự đã che giấu thực trạng nghiêm trọng trên chiến trường.



Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 3/9, quân đội Nga đã kiểm soát được gần một nửa lãnh thổ thành phố. Đến ngày 13/9, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự-Dân sự Kharkov của Nga, xác nhận các nhóm xung kích Nga đã tiến vào thành phố và đẩy lùi lực lượng Ukraine./.

