Ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Chiều 1/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức họp báo, thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

Tại buổi họp báo, ông Võ Thanh Phong, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được tiến hành sớm, bài bản và chặt chẽ hơn so với các nhiệm kỳ trước, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về sắp xếp, hợp nhất tổ chức.

Trong quá trình chuẩn bị, tỉnh chú trọng cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, lĩnh vực công tác; quan tâm cán bộ trẻ, nữ, cán bộ khoa học-công nghệ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Ở cấp cơ sở, tỉnh phân bổ số lượng đại biểu theo hướng dẫn, với 382 đại biểu được bầu từ các tổ chức Đảng trực thuộc. Đến nay, đã triệu tập 448 đại biểu chính thức dự Đại hội, đại diện cho hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại diện Sở Khoa học-Công nghệ Tây Ninh cho biết điểm mới nổi bật của Đại hội lần này là việc ứng dụng đồng bộ nhiều giải pháp công nghệ hiện đại. Hệ thống kiểm soát ra vào hội trường bằng công nghệ nhận diện giúp quản lý nhanh, chính xác số lượng đại biểu.

Cùng với đó, ứng dụng “Sổ tay Đại hội” trên thiết bị di động cho phép đại biểu tra cứu tài liệu, chương trình, danh sách, văn kiện quan trọng và cập nhật tức thời khi có thay đổi; đồng thời mở kênh trao đổi, góp ý thuận tiện.

Ban Tổ chức còn áp dụng công nghệ thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo để xây dựng không gian trưng bày số, tái hiện hình ảnh, tư liệu, thành tựu qua các thời kỳ. Đây là giải pháp trực quan, sinh động, giúp đại biểu và khách tham quan tìm hiểu sâu hơn về quá trình phát triển, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh. Việc ứng dụng công nghệ mới thể hiện tinh thần đổi mới, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức và tuyên truyền Đại hội.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8-10/10/2025. Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I là: “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng-an ninh; cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua quá trình hợp nhất, mở ra giai đoạn phát triển mới toàn diện và bền vững.

Văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu, khoa học, với sự tham gia góp ý rộng rãi của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia và các bộ, ban, ngành Trung ương.

Văn kiện đã được Bộ Chính trị thông qua, là cơ sở để Đại hội đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025-2030.

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, văn kiện, cơ sở vật chất và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I hứa hẹn thành công, tạo động lực quan trọng để tỉnh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới," bà Nguyễn Thị xuân Hương nhấn mạnh thêm./.

