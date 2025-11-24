Viêm họng mùa lạnh: Những thực phẩm giúp làm dịu cảm giác rát cổ họng

Khi thời tiết chuyển lạnh, viêm họng gần như trở thành “vị khách quen” bất đắc dĩ với nhiều người. Cảm giác rát buốt khi nuốt, khô họng hoặc khản tiếng có thể khiến mọi sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh thuốc men theo chỉ định, chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp vùng họng tổn thương phục hồi nhanh hơn. Có những thực phẩm phù hợp sẽ giúp làm dịu niêm mạc, giảm viêm, trong khi một số loại khác lại có thể khiến cảm giác đau rát trở nên tệ hơn.

Những thực phẩm giúp họng dễ chịu

Cháo yến mạch, cháo đậu xanh, cháo hạt sen

Những loại cháo mềm, nhuyễn, dễ nuốt, lại giàu chất xơ và dưỡng chất. Cháo đậu xanh hoặc hạt sen có tính mát, giúp giảm nóng rát cổ họng. Có thể nấu nhạt, thêm chút đường phèn hoặc mật ong để làm dịu họng.

Trà thảo mộc ấm

Các loại trà như cam thảo, hoa cúc, gừng hoặc lá bạc hà giúp giảm sưng, kháng viêm, làm dịu họng. Bạn nên uống từng ngụm nhỏ, tránh uống quá nóng.

Trà gừng. (Ảnh: iStock)

Sinh tố trái cây mềm

Chuối, bơ, hoặc đu đủ chín xay nhuyễn, có thể kết hợp với sữa chua không đường. Vừa dễ nuốt, vừa bổ sung vitamin và probiotics hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa.

Canh rau củ nấu nhừ

Cà rốt, khoai lang, bí đỏ, củ cải trắng nấu nhừ với chút muối nhạt. Nước canh ấm giúp giảm sưng, đồng thời cung cấp vitamin A, C, khoáng chất cần thiết.

Sữa chua mềm hoặc pudding

Sữa chua không đường có lợi cho đường ruột và cổ họng, giúp làm dịu và giữ ẩm niêm mạc. Pudding hạt chia hoặc pudding bột năng cũng là lựa chọn nhẹ nhàng cho cổ họng đau rát của bạn.

Nước ép trái cây pha loãng

Nho, lê hoặc táo xay nhuyễn pha chút nước ấm, uống từng ngụm nhỏ, giúp bổ sung nước, vitamin, làm dịu họng mà không gây kích ứng.

Những thực phẩm nên hạn chế

Bánh mì nướng, bánh quy giòn, ngũ cốc khô

Đây là những món cứng, giòn dễ gây ma sát mạnh lên niêm mạc họng, khiến cổ họng sưng, rát lâu hơn.

Hạt rang, các loại hạt khô

Hạt rang hoặc hạt khô cứng có thể làm tăng cảm giác đau họng do khó nuốt và cọ xát vào niêm mạc.

Sinh tố đu đủ (không đá) giúp làm dịu cổ họng. (Ảnh: iStock)

Thức ăn nướng hoặc chiên rán, nướng

Gà rán, thịt nướng, khoai chiên có lớp vỏ cứng và nhiều dầu mỡ làm cổ họng khó chịu và kéo dài thời gian viêm.

Món ăn cay, nhiều gia vị nóng

Ớt, tiêu, càri đôi khi tạo cảm giác “thông mũi” nhưng dễ kích thích niêm mạc họng, tăng ho và đau rát.

Đồ ăn vặt nhiều đường, nước ngọt có ga

Kẹo, bánh ngọt, nước có ga làm giảm khả năng miễn dịch tự nhiên, khiến cơ thể khó chống lại virus, vi khuẩn.

Thực phẩm quá nóng

Đồ ăn và nước uống quá nóng có thể làm tổn thương thêm niêm mạc họng đang sưng đỏ, kéo dài cảm giác đau.

Khi nào cần đi khám?

Phần lớn các trường hợp viêm họng do virus sẽ cải thiện trong vài ngày với chế độ nghỉ ngơi và ăn uống phù hợp. Tuy nhiên, một số bệnh nhiễm trùng nặng hơn có thể khởi đầu giống viêm họng thông thường. Vì vậy, nếu tình trạng đau họng kèm sốt cao, ớn lạnh, kéo dài hơn 3 ngày hoặc gây khó nuốt nghiêm trọng, bạn cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kỹ hơn./.

