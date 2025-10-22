Việt Nam-Bulgaria cùng hướng tới tương lai hợp tác thực chất và hiệu quả

Nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10/2025.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại châu Âu đã có cuộc trò chuyện với bà Kadrinka Kadrinova, nhà báo và nhà văn người Bulgaria, tác giả các cuốn “Việt Nam - Phượng hoàng và Rồng” (2009, 2010) và “Phép màu Việt Nam” (2020), cùng nhiều ấn phẩm báo chí khác.

Bà được trao tặng Huân chương Hữu nghị của Việt Nam (2010). Từ năm 2024, bà là thành viên Hội đồng Truyền thông Điện tử Bulgaria do Tổng thống Rumen Radev bổ nhiệm.

Bà Kadrinova cho rằng trong suốt 75 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Bulgaria đã được xây dựng và phát triển theo hướng tích cực, đồng thời vẫn còn tiềm năng to lớn chưa được khai thác để tiếp tục củng cố, mở rộng và làm sâu sắc hơn trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Theo bà, quan hệ song phương giữa hai nước có lịch sử lâu dài, được hình thành trên nền tảng hợp tác hiệu quả và sự tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ ấy còn được bồi đắp bởi tình hữu nghị nồng ấm, gắn bó sâu sắc - một tài sản quý báu của cả hai dân tộc.

Bà nhắc lại rằng các chuyên gia Bulgaria từng giúp đỡ Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn, trong khi hàng chục nghìn người Việt Nam đã được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn tại Bulgaria. Ngày nay, lực lượng này chính là nòng cốt của các hội hữu nghị Việt Nam-Bulgaria đang hoạt động tích cực. Bà cũng ghi nhận Hội Hữu nghị Bulgaria với Việt Nam luôn rất năng động, và rằng ngoại giao nhân dân là một điểm mạnh chung của hai nước.

Về quan hệ cấp Nhà nước, bà Kadrinova nhận định đây là lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua việc tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu chính thức, gồm cả cấp cao và cấp cao nhất trong 15 năm qua.

Bà đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Rumen Radev tới Việt Nam vào tháng 11/2024 đã mở ra những chân trời mới trong quan hệ song phương, đồng thời bày tỏ mong đợi chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Bulgaria - một sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực then chốt.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong năm 2025 - năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhà báo Bulgaria rất vui mừng khi lại có dịp đến thăm Việt Nam lần thứ 6 và tận mắt chứng kiến những bước tiến ấn tượng của dải đất hình chữ S.

Bà cho biết cùng với ông Simeon Dimchev, Chủ tịch Hội Hữu nghị Bulgaria với Việt Nam và chuyên gia kỳ cựu về Việt Nam Stoyanka Dimitrova, bà đã có chuyến công tác kéo dài 11 ngày tới Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Lạt, Hà Nội và Hải Phòng vào tháng 8 và 9 năm nay. Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945) - ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Trong chuyến thăm, đoàn đã tham dự lễ diễu binh tại Hà Nội, lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, chứng kiến không khí hân hoan của người dân thủ đô và cùng chia sẻ niềm vui với bạn bè Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân đang nỗ lực vươn tới những tầm cao mới của sự phát triển.

Theo bà, chuyến thăm lần này là minh chứng sống động cho tình hữu nghị chân thành, mối quan hệ gắn bó sâu sắc và tình cảm bền chặt giữa nhân dân hai nước Bulgaria và Việt Nam.

Nói về chuyến thăm sắp tới của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Kadrinova cho rằng đây sẽ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ chính trị và ngoại giao giữa hai nước. Kể từ sau bước ngoặt chính trị năm 1989, Bulgaria chưa từng đón tiếp lãnh đạo Việt Nam ở cấp cao như vậy. Vì thế, bà tin rằng chuyến thăm này sẽ góp phần đưa quan hệ Bulgaria-Việt Nam lên một tầm cao mới, đồng thời định hình những định hướng chiến lược giúp hợp tác song phương ngày càng hiệu quả và phù hợp hơn với những thách thức của thời đại.

Bà cho biết mình đã theo dõi sát sao các sáng kiến phát triển của Việt Nam gần đây và bày tỏ ấn tượng sâu sắc với chương trình hành động rõ ràng, nhất quán và năng động mà của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bà đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam, dựa trên các trụ cột phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Theo bà, việc chú trọng phát triển nguồn nhân lực - xây dựng đội ngũ con người hiện đại, có tri thức, năng động và đạo đức - chính là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của đất nước. Bà nhận định rằng việc tìm hiểu trực tiếp mô hình phát triển của Việt Nam sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Bulgaria.

Nhà báo Bulgaria cũng nhắc lại rằng trong chuyến thăm Việt Nam năm 2024, Tổng thống Radev từng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng hợp tác truyền thống giữa Bulgaria và Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như robot, phần mềm, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại khác. Khi ấy, Tổng thống Radev khẳng định hai nước có thể kết hợp tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, ổn định của Việt Nam với thành tựu của Bulgaria trong kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo.

Theo bà, rõ ràng hai bên đều có ý chí chính trị mạnh mẽ nhằm biến chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm thành một dấu mốc quan trọng, góp phần làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước theo hướng hiện đại, thực chất và hiệu quả hơn.

Nhà báo Bulgaria nhận định rằng lợi thế và tài sản lớn nhất trong quan hệ giữa hai nước chính là tình hữu nghị truyền thống được vun đắp từ những ngày đầu thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố gắn kết con người, nhất là khoảng 30.000 người Việt Nam từng học tập tại Bulgaria - những người luôn coi đất nước này như “một gia đình thứ hai." Theo bà, đó chính là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị lâu dài giữa hai dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đề cập đến bối cảnh toàn cầu đầy biến động hiện nay, bà cho rằng dù tình hình quốc tế đang đối mặt với nhiều bất ổn, quan hệ Bulgaria-Việt Nam không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những yếu tố đó. Bà đánh giá cao lập trường rõ ràng của Việt Nam trên trường quốc tế, luôn duy trì quan hệ tốt với tất cả các nước, đề cao hợp tác và đối thoại ngoại giao, đồng thời là thành viên tích cực của hầu hết các tổ chức và liên minh quốc tế-khu vực.

Bà cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam kiên định với lập trường vì hòa bình và hiểu biết giữa các dân tộc, và tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đóng vai trò là một nhân tố quan trọng, được tôn trọng trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực.

Bà cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Bulgaria và Việt Nam. Theo bà, những điểm tương đồng trong định hướng phát triển của hai nước hoàn toàn phù hợp với chính sách đối ngoại của Bulgaria, tạo nên nền tảng vững chắc để quan hệ song phương tiếp tục phát triển bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Khi được hỏi về vai trò mà Bulgaria trong chính sách đối ngoại của Việt Nam tại khu vực Đông Âu, bà Kadrinova cho biết trong nhiều năm qua đã có quan điểm cho rằng, dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, Bulgaria hoàn toàn có thể trở thành “cánh cửa” để Việt Nam tiếp cận châu Âu, đặc biệt là khu vực Đông Âu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng có thể là “cánh cửa” giúp Bulgaria mở rộng quan hệ và hợp tác với khu vực Đông Nam Á.

Bà nhận định rằng tiềm năng này đến nay vẫn chưa được khai thác đầy đủ, song bà tin rằng đã đến thời điểm thích hợp để hai bên chủ động thúc đẩy hướng đi đó. Theo bà, điều quan trọng hiện nay là Việt Nam và Bulgaria cần cùng nhau xác định những bước đi cụ thể, phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi quốc gia, nhằm biến tiềm năng hợp tác ấy thành hiện thực.

Chia sẻ về những kỳ vọng đối với chuyến thăm sắp tới, nhà báo Kadrinova bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ tạo ra một bước tiến thực chất hướng tới việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Bulgaria và Việt Nam.

Theo bà, mục tiêu này có thể đạt được thông qua việc làm sâu sắc hơn hợp tác song phương bằng các chương trình hợp tác cụ thể, thực tiễn, tham vọng và hiệu quả, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và hiện đại mà hai bên cùng quan tâm.

Theo bà, với nền tảng quan hệ hữu nghị bền vững và tiềm năng hợp tác phong phú, hai nước hoàn toàn có thể chia sẻ một tương lai chung thành công, năng động và đầy cảm hứng - vì sự phát triển thịnh vượng của cả hai dân tộc./.

