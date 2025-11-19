Việt Nam đóng góp tích cực, có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân

Ngày 18/11, tại Trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ở Vienna, Cộng hòa Áo, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã chủ trì Phiên họp Kỹ thuật lần thứ 11 của đại diện các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ thực thể, vật liệu hạt nhân (CPPNM) và Văn kiện sửa đổi Công ước, với sự tham dự của hơn 100 đại diện từ 70 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng Mông Cổ trở thành quốc gia mới nhất gia nhập Văn kiện sửa đổi CPPNM trong năm 2025 - dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi cộng đồng quốc tế kỷ niệm 20 năm thông qua Văn kiện sửa đổi.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò của CPPNM và Văn kiện sửa đổi là các công cụ pháp lý quốc tế ràng buộc duy nhất về bảo vệ vật liệu hạt nhân và là trụ cột quan trọng của hệ thống an ninh hạt nhân toàn cầu, góp phần ngăn ngừa khủng bố hạt nhân; khẳng định Phiên họp Đầu mối liên lạc của CPPNM tiếp tục là diễn đàn quan trọng để trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ thực thi, củng cố hiểu biết về nghĩa vụ của các quốc gia trong việc chỉ định đầu mối liên lạc cũng như thúc đẩy mở rộng thành viên của Công ước.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đề cao việc chia sẻ kinh nghiệm để cùng tháo gỡ các khó khăn, thách thức trong thực thi Công ước và Văn kiện sửa đổi, nhất là trong bối cảnh các nguy cơ an ninh hạt nhân ngày càng phức tạp; kêu gọi các nước tiếp tục thúc đẩy việc phổ cập Công ước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Đầu mối liên lạc và tăng cường sử dụng các công cụ hỗ trợ của IAEA như Dịch vụ Tư vấn bảo vệ thực thể quốc tế (IPPAS), Dịch vụ Tư vấn an ninh hạt nhân quốc tế (INSServ) hay Kế hoạch Bảo đảm an ninh hạt nhân tích hợp (INSSP).

Trong khuôn khổ của phiên họp, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được kể từ khi Văn kiện sửa đổi CPPNM được thông qua; nghe IAEA cập nhật tình hình hỗ trợ kỹ thuật và pháp lý; đồng thời thảo luận chuyên sâu về vai trò thực tiễn của đầu mối liên lạc, cũng như kinh nghiệm triển khai thực hiện CPPNM và Văn kiện sửa đổi thông qua các bài trình bày quốc gia của Brazil, Kenya và Romania.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin trong phòng chống buôn lậu vật liệu hạt nhân, hoàn thiện khung pháp lý, thể chế, cũng như huy động hỗ trợ quốc tế trong quá trình triển khai Công ước.

Đặc biệt, phiên họp lần đầu tiên ghi nhận sự tham dự của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) với tư cách quan sát viên, cho thấy nhu cầu tăng cường phối hợp giữa các tổ chức quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến vật liệu hạt nhân.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò điều hành phiên họp một lần nữa khẳng định hình ảnh một quốc gia thành viên tích cực, trách nhiệm và có đóng góp thiết thực cho các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, qua đó đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững./.

Lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch khu tái định cư Dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2 Người dân bày tỏ mong muốn được bố trí tái định cư tại khu vực thuận lợi cho giao thông, có điều kiện sản xuất nông nghiệp ổn định, đồng thời được hưởng chính sách đền bù, bảo đảm sinh kế lâu dài.