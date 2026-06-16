Việt Nam ủng hộ cải tổ HĐBA thông qua tiến trình đàm phán liên chính phủ

Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Phiên họp toàn thể thứ 6 của tiến trình đàm phán liên Chính phủ (IGN) về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an.

Dưới sự đồng chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hà Lan và Kuwait tại Liên hợp quốc, phiên họp tập trung trao đổi về Tài liệu tổng hợp các quan điểm trong tiến trình IGN do các nước chủ trì xây dựng, trong đó tổng hợp các điểm đồng thuận và những nội dung còn khác biệt trong quan điểm của các quốc gia thành viên liên quan đến cải tổ Hội đồng Bảo an.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong phiên họp, nhiều quốc gia và nhóm nước nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao tính đại diện, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan này trước những thách thức ngày càng phức tạp đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Các ý kiến tập trung trao đổi về các mô hình cải tổ, việc mở rộng thành viên, đại diện khu vực, quyền phủ quyết, phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an cũng như định hướng thúc đẩy tiến trình đàm phán trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố uy tín, tính chính danh và hiệu quả của cơ quan chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Việt Nam tiếp tục ủng hộ mở rộng cả hai nhóm thành viên thường trực và không thường trực trên cơ sở bảo đảm sự đại diện công bằng từ các khu vực địa lý, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của các nước thuộc khu vực châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương, vốn chưa được phản ánh tương xứng trong cơ cấu hiện nay của Hội đồng Bảo an.

Việt Nam cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy thảo luận sâu hơn đối với các nội dung đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi, nhất là về cải cách phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an theo hướng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động. Việc phát huy các lĩnh vực có sự đồng thuận sẽ góp phần thu hẹp khác biệt, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng cho những bước tiến thực chất trong tiến trình cải tổ.

Việt Nam tái khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tiến trình IGN với tinh thần xây dựng, thiện chí và trách nhiệm, đồng thời sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và các nước đồng chủ trì nhằm thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an đạt kết quả thực chất, đáp ứng lợi ích chung của cộng đồng quốc tế./.

Việt Nam ủng hộ cải tổ thực chất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc Việt Nam cam kết thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao hiệu quả, đa dạng thành viên và thúc đẩy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.