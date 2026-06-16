Chính trị

Việt Nam ủng hộ cải tổ HĐBA thông qua tiến trình đàm phán liên chính phủ

Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ mở rộng cả hai nhóm thành viên thường trực và không thường trực trên cơ sở bảo đảm sự đại diện công bằng từ các khu vực địa lý.

Thanh Tuấn
Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)
Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã diễn ra Phiên họp toàn thể thứ 6 của tiến trình đàm phán liên Chính phủ (IGN) về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an.

Dưới sự đồng chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Hà Lan và Kuwait tại Liên hợp quốc, phiên họp tập trung trao đổi về Tài liệu tổng hợp các quan điểm trong tiến trình IGN do các nước chủ trì xây dựng, trong đó tổng hợp các điểm đồng thuận và những nội dung còn khác biệt trong quan điểm của các quốc gia thành viên liên quan đến cải tổ Hội đồng Bảo an.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong phiên họp, nhiều quốc gia và nhóm nước nhấn mạnh sự cần thiết phải cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao tính đại diện, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan này trước những thách thức ngày càng phức tạp đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Các ý kiến tập trung trao đổi về các mô hình cải tổ, việc mở rộng thành viên, đại diện khu vực, quyền phủ quyết, phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an cũng như định hướng thúc đẩy tiến trình đàm phán trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là yêu cầu cấp thiết nhằm củng cố uy tín, tính chính danh và hiệu quả của cơ quan chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Việt Nam tiếp tục ủng hộ mở rộng cả hai nhóm thành viên thường trực và không thường trực trên cơ sở bảo đảm sự đại diện công bằng từ các khu vực địa lý, đặc biệt là tăng cường sự tham gia của các nước thuộc khu vực châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương, vốn chưa được phản ánh tương xứng trong cơ cấu hiện nay của Hội đồng Bảo an.

Việt Nam cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy thảo luận sâu hơn đối với các nội dung đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi, nhất là về cải cách phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an theo hướng nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động. Việc phát huy các lĩnh vực có sự đồng thuận sẽ góp phần thu hẹp khác biệt, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng cho những bước tiến thực chất trong tiến trình cải tổ.

Việt Nam tái khẳng định sẽ tiếp tục tham gia tiến trình IGN với tinh thần xây dựng, thiện chí và trách nhiệm, đồng thời sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và các nước đồng chủ trì nhằm thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an đạt kết quả thực chất, đáp ứng lợi ích chung của cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội đồng Bảo an #Liên hợp quốc
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Người dân đến làm thủ tục về đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ. (Ảnh minh họa: Mạnh Khánh/TTXVN)

Hưng Yên: Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo tạm dừng việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã...

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.