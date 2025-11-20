Việt Nam và Nga ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trương Thanh Hoài và Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Alexey Vladimirovich Gruzdev đã ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương hai nước về hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp.

Bản ghi nhớ được ký kết trong Phiên họp lần thứ 14 Tiểu ban hợp tác về công nghiệp trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga, ngày 20/11 tại Hà Nội,

Theo Ban ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác trong các ngành công nghiệp ôtô, hóa chất, dược phẩm, luyện kim, công nghiệp nguồn năng lượng mới, kỹ thuật nặng và vật liệu xây dựng.

Bản ghi nhớ có thời hạn là 5 năm kể từ ngày ký. Trong quá trình hợp tác, hai bên sẽ nỗ lực đạt được các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch tổng thể hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030.

Phiên họp lần thứ 14 Tiểu ban hợp tác về công nghiệp nằm trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật. Đây là một cơ chế hợp tác quan trọng, đóng vai trò chủ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết được sự đồng ý của Lãnh đạo Chính phủ hai nước, Việt Nam và Liên bang Nga tổ chức Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ vào đầu năm 2026. Trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ, các nội dung hợp tác về công nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò chủ đạo thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài hy vọng Phiên họp Tiểu ban hợp tác về công nghiệp lần thứ 14 sẽ đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất phương tiện vận tải, công nghiệp đường sắt, cơ khí chế tạo, dược phẩm và thiết bị y tế, khai khoáng, hóa chất, luyện kim... Đây sẽ là tiền đề tích cực cho sự thành công của Khóa họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ 26.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương hai nước về hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chia sẻ tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Alexey Vladimirovich Gruzdev cho rằng Phiên họp lần này sẽ đề ra được những phương hướng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo Thứ trưởng Alexey Vladimirovich Gruzdev, lĩnh vực công nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam khi các mặt hàng công nghiệp chiếm đến 60% kim ngạch thương mại song phương.

Tại Phiên họp, hai bên đã tập trung thảo luận kết quả hợp tác thời gian qua, phương hướng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp thời gian tới./.

Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Liên bang Nga đạt khoảng 3,63 tỷ USD năm 2023 và 4,59 tỷ USD năm 2024, tăng 26,4% so với năm 2023; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga đạt khoảng 2,34 tỷ USD, nhập khẩu từ Nga đạt khoảng 2,25 tỷ USD.