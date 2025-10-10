Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác nghề cá bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 9/10, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có chuyến công tác tới Thái Lan, làm việc với Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Eksiri Pintaruchi và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức.

Tại cuộc gặp với Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Eksiri Pintaruchi, hai bên bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong hợp tác song phương với dấu mốc quan trọng là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng Năm vừa qua, cũng như phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, nhất là trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), giữa ASEAN với Liên minh châu Âu (EU)…

Bà Eksiri hoan nghênh Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng sang thăm; bày tỏ vui mừng trước việc hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề cùng quan tâm.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao hợp tác thời gian qua giữa hai nước thông qua các cơ chế Nội các chung, Ủy ban hỗn hợp, Tham vấn chính trị..., nhấn mạnh vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được; cảm ơn Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề bảo hộ công dân, trong đó có việc hỗ trợ đưa công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Myawaddy (Myanmar) về nước an toàn.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả những kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 5 Nội các chung Việt Nam-Thái Lan (tháng 5/2025), sớm hoàn tất việc xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời tích cực thu xếp, chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao và cơ chế song phương giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có Ủy ban Hỗn hợp cấp Bộ trưởng Ngoại giao.

Nhân dịp này, hai bên trao đổi về vấn đề hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không được quản lý (IUU).

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong công tác chống IUU, thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị của EU, trong đó có ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý chặt chẽ đội tàu thông qua giám sát và bắt buộc lắp đặt thiết bị định vị, tăng cường các chế tài xử phạt…

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị phía Thái Lan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong chống IUU, trao đổi, cung cấp thông tin về các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm giữa hai nước để phối hợp xử lý; cũng như trong hợp tác nghề cá, hợp tác biển….

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức tối 9/10/2025. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Phía Thái Lan hoan nghênh các nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống IUU thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống IUU và quản lý hiệu quả tài nguyên biển, nhất trí thúc đẩy hợp tác về nghề cá bền vững giữa hai nước.

Tối cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dự Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức với sự tham dự của Phó Chủ tịch Hạ viện Thái Lan, lãnh đạo nhiều cơ quan Chính phủ, Thượng viện Thái Lan, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp và đông đảo bà con kiều bào từ các địa phương của Thái Lan./.

