Việt Nam và Trung Quốc trước tiềm năng và không gian hợp tác to lớn

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 75 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc,” Giáo sư Lưu Anh tại Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, khẳng định dưới sự lãnh đạo tiên phong của thế hệ lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng sự chỉ đạo chiến lược của thế hệ lãnh đạo hiện nay của Việt Nam và Trung Quốc, hai nước đã đạt được những thành quả hợp tác to lớn, thực chất trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, sinh thái và nhân văn...

Theo Giáo sư Lưu Anh, tình hữu nghị được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Những thành tựu to lớn đạt được trong suốt 75 năm qua rất nổi bật và được ghi nhận rộng rãi. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước núi liền núi, sông liền sông, là láng giềng tốt, bạn bè tốt, là đồng chí tốt, đối tác tốt.

Trong 75 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã kề vai sát cánh chiến đấu, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc; “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em” đã trở thành bức tranh sinh động nhất về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam và Trung Quốc đã tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau tiến lên, không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Năm 2023, hai nước tuyên bố cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; quan hệ giữa hai Đảng, hai nước bước sang giai đoạn mới.

Giáo sư Lưu Anh, Viện nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Học giả Trung Quốc cho rằng những thành tựu đạt được trong 75 năm qua sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, nâng cao đời sống của nhân dân hai nước, tăng cường ảnh hưởng của hai nước ở khu vực và trên thế giới.

Trong nhiều năm liên tiếp, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Việt Nam và Trung Quốc luôn kiên trì nguyên tắc “ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện” và phát triển theo hướng “tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn;” tiếp tục hợp tác để đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn trong phát triển con người trên thế giới và cải thiện đời sống nhân dân ở cả hai nước.

Theo Giáo sư Lưu Anh, trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc có tiềm năng và không gian hợp tác to lớn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, an ninh, biển, văn hóa và hợp tác quốc tế...

Thứ nhất, tăng cường hợp tác về chính trị, kênh đảng và thể chế. Hai nước có nhiều không gian hợp tác trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao và tăng cường giao lưu, hợp tác trên kênh Đảng; hai bên cần học hỏi lẫn nhau và cùng tiến bộ.

Thứ hai, tăng cường phát triển và hợp tác lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Năng suất chất lượng mới nhấn mạnh đổi mới công nghệ để dẫn đầu đổi mới công nghiệp, nhấn mạnh chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống và phát triển các ngành công nghiệp mới nổi và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế số và kinh tế xanh; tăng cường chu kỳ lành mạnh của khoa học và công nghệ, nhân tài và giáo dục.

Việt Nam và Trung Quốc có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy phát triển năng suất chất lượng mới và tiềm năng vô hạn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao, hiện thực hóa phát triển hiện đại hóa Việt Nam và Trung Quốc.

Thứ ba, hai nước có tiềm năng to lớn trong việc tăng cường hợp tác giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” và khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai.” Trong đó, hai nước không chỉ có dư địa hợp tác về kết nối cứng về cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường bộ, cảng biển, mà còn có tiềm năng to lớn hợp tác kết nối mềm về quy tắc, tiêu chuẩn và tiềm năng hợp tác không giới hạn ở khía cạnh giao lưu nhân dân.

Thứ tư, tăng cường hợp tác thực chất giữa hai nước trong các vấn đề quốc tế. Trên trường quốc tế, đặc biệt là trên các diễn đàn song phương và đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc-ASEAN 3.0, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều không gian để tăng cường phối hợp, hợp tác, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa bình đẳng và có trật tự hơn.

Công nhân bóc múi, cấp đông sầu riêng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Thứ năm, hai nước có tiềm năng lớn trong việc tăng cường hợp tác và quản lý biển. Mặc dù còn tồn tại bất đồng về một số vấn đề ở Biển Đông, nhưng hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trên biển, đặc biệt là trong vấn đề tìm kiếm cứu nạn trên biển, hợp tác ở các khu vực ít nhạy cảm trên biển...

Thứ sáu, hai nước có tiềm năng to lớn trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh. Hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đặc biệt là tăng cường hợp tác biên phòng, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên biên giới và gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Nhân kỷ niệm 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam, Giáo sư Lưu Anh cho rằng Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, du lịch, viện nghiên cứu, truyền thông; thúc đẩy “kết nối tình cảm” thông qua giao lưu giữa nhân dân hai nước, nâng cao mức độ hợp tác giữa hai nước, đẩy nhanh việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam.

Theo Giáo sư Lưu Anh, hai nước nên tập trung xoay quanh chủ đề kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thông qua đó nhân dân hai nước có thể cùng nhau ôn lại lịch sử, chia sẻ tình cảm hữu nghị giữa hai nước, giới thiệu những thành tựu mà lãnh đạo và nhân dân hai nước đã nỗ lực giành được.

Đặc biệt, tình hữu nghị Việt-Trung do thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhau xây dựng là vĩnh cửu; nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thăm viếng lẫn nhau và tham quan các địa điểm du lịch đỏ...

Thông qua các hoạt động giao lưu và kỷ niệm này, hai bên cùng ôn lại quá trình lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cùng tham gia cách mạng và xây dựng tình hữu nghị sâu sắc, làm sâu sắc thêm nền tảng hữu nghị giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự tương tác và hợp tác giữa hai bên trong tiến trình lịch sử của mỗi bên.

Giáo sư Lưu Anh cũng cho rằng nên tăng cường giao lưu và hợp tác giữa thanh niên hai nước. Thông qua các diễn đàn thanh niên, các chuyến thăm lẫn nhau, các hoạt động tình nguyện chung... giúp thanh niên xây dựng tình hữu nghị và hợp tác lâu dài.

Đặc biệt là tiến hành nghiên cứu chung và trao đổi học thuật giữa các trường đại học, để thúc đẩy hợp tác và phát triển chung giữa thanh niên hai bên trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như triển lãm nghệ thuật, hòa nhạc, chiếu phim..., nhằm giới thiệu nét quyến rũ độc đáo của nền văn hóa truyền thống và hiện đại của hai nước.

Phối hợp tổ chức các sự kiện theo chủ đề như “Tuần văn hóa Việt Nam” và “Tuần văn hóa Trung Quốc” tại các thành phố lớn của hai nước, qua đó thúc đẩy sự hiểu biết và quan tâm của người dân đối với nền văn hóa của nhau.

Giáo sư Lưu Anh khẳng định thông qua các hoạt động này, Việt Nam và Trung Quốc không chỉ làm sâu sắc hơn nữa giao lưu nhân văn giữa hai nước nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn tăng cường tình hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị lâu dài và hợp tác song phương sâu rộng./.

Quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).