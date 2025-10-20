Vietcombank được Visa vinh danh với 8 giải thưởng quan trọng năm 2025

Tại Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2025 (Visa Vietnam Client Forum 2025) diễn ra tại Phú Quốc - sự kiện thường niên uy tín quy tụ các định chế tài chính hàng đầu khu vực, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được trao tặng 8 giải thưởng quan trọng ghi nhận nỗ lực và thành tựu nổi bật trong lĩnh vực thanh toán thẻ và chuyển đổi số.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Vietcombank được Visa trao tặng giải thưởng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực thẻ và thanh toán số

Việc được Visa vinh danh ở cả 8 hạng mục trọng yếu là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh vượt trội của Vietcombank trong kỷ nguyên số. Tính đến cuối năm 2024, ngân hàng ghi nhận 99% giao dịch bán lẻ được thực hiện qua kênh số, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng và cam kết phát triển ngân hàng xanh, hiện đại và thân thiện. Hệ sinh thái ngân hàng số đa tiện ích gồm VCB Digibank, VCB DigiBiz, VCB CashUp và VCB iB@nking đang phục vụ hàng chục triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Song song, Vietcombank hiện có hơn 121.000 đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và 3.090 máy ATM, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho thanh toán điện tử. Các sản phẩm thẻ được Vietcombank liên tục đổi mới, từ thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ doanh nghiệp, thẻ đồng thương hiệu đến thẻ phi vật lý tích hợp ví điện tử, mang đến trải nghiệm an toàn - nhanh chóng - tiện lợi cho mọi khách hàng.

Nhờ đó, doanh số thanh toán quốc tế, thương mại điện tử và ví điện tử của Vietcombank tăng trưởng ấn tượng trên 20% mỗi năm, khẳng định vai trò dẫn dắt của ngân hàng trong xu hướng thanh toán không tiền mặt mà Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Vươn tầm quốc tế với chuỗi giải thưởng thẻ danh giá

Là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ, Vietcombank đã hơn 30 năm tiên phong trong phát hành và thanh toán thẻ quốc tế. Ngân hàng hợp tác sâu rộng với các tổ chức thẻ lớn như Visa, Mastercard, American Express, JCB và UnionPay, đồng thời là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thanh toán thẻ quốc tế từ năm 1990.

Các công nghệ bảo mật tiên tiến như chuẩn PCI DSS, thẻ chip EMV, 3D-Secure 2.0, Tokenization được Vietcombank áp dụng đồng bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi giao dịch của khách hàng. Đặc biệt, Vietcombank còn số hóa toàn bộ hành trình sử dụng thẻ, từ phát hành đến quản lý, giúp khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quy trình ngay trên ứng dụng VCB Digibank mà không cần đến quầy giao dịch.

Đại diện Vietcombank, ông Trần Văn Thành - Phó Trưởng Phòng Phát triển Kênh số và Đối tác nhận giải thưởng “Leadership in Merchant Sales Volume – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ năm 2025” từ đại diện Visa. (Ảnh: Vietnam+)

Những nỗ lực đó đã giúp Vietcombank nhiều năm liền được Visa và các tổ chức thẻ quốc tế vinh danh. Năm 2024, ngân hàng được The Asian Banker trao giải “Ngân hàng có thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng có dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất.”

Trước đó, năm 2022, Vietcombank đạt 9 giải thưởng Visa Awards và là ngân hàng đạt nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải Visa năm đó - minh chứng cho năng lực vận hành vượt trội, quy mô giao dịch ấn tượng và sức ảnh hưởng toàn cầu của thương hiệu Vietcombank.

Những giải thưởng của Visa và các tổ chức uy tín thế giới là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng đổi mới và sáng tạo của Vietcombank trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy thanh toán số và tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội; đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược khi ngân hàng chủ động hội nhập và trở thành đối tác quan trọng của các tổ chức tài chính toàn cầu.

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Trưởng Phòng Giải pháp kênh số bán buôn nhận giải thưởng “Leadership in Commercial Payment Volume – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thẻ doanh nghiệp năm 2025” từ đại diện Visa. (Ảnh: Vietnam+)

Trong trọng tâm phát triển đến năm 2030, Vietcombank hướng tới trở thành ngân hàng xanh - số toàn cầu, thuộc Top 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, tốp 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thế giới. Những giải thưởng quốc tế liên tiếp được trao tặng chính là bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa khát vọng của ngân hàng, khẳng định thương hiệu Vietcombank luôn tiên phong kiến tạo giá trị, lan tỏa niềm tin và dẫn dắt xu hướng tài chính hiện đại của đất nước./.

Các hạng mục Vietcombank được vinh danh năm 2025 bao gồm:

1. Leadership in Merchant Sales Volume – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ; 2. Leadership in Commercial Payment Volume – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thẻ doanh nghiệp;

3. Leadership in Mobile Pays Penetration – Ngân hàng dẫn đầu về tần suất giao dịch qua ví điện tử;

4. Leadership in Debit Cross-Border Payment Volume Growth – Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng giao dịch xuyên biên giới trên thẻ ghi nợ;

5. Leadership in Cross-Border Payment Volume – Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch xuyên biên giới;

6. Outstanding Payment Volume Growth – Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng vượt trội về doanh số giao dịch;

7. Leadership in Debit Payment Volume – Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch trên thẻ ghi nợ; 8. Leadership in Payment Volume – Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch.

