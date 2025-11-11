Vietnam Airlines mở cơ hội việc làm dành cho sinh viên, lao động trẻ

Vietnam Airlines sẽ lần đầu tiên tổ chức Ngày hội việc làm vào 16/11 ngay tại Trụ sở chính Tổng công ty (200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Hà Nội). Đây là sự kiện hướng nghiệp quy mô lớn nhất nhằm giới thiệu hệ sinh thái nghề nghiệp tại Vietnam Airlines, đồng thời mở ra cơ hội lựa chọn việc làm dành cho sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng,…. và người lao động trẻ.

Chương trình dự kiến thu hút 2.000 sinh viên đến từ hơn 15 trường đại học, cao đẳng và nhiều cơ sở đào tạo khác. Với sự tham gia của gần 25 đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của Vietnam Airlines Group, Ngày hội việc làm năm này gồm nhiều khu, gian hàng được chia thành 8 cụm lĩnh vực hoạt động của Hãng gồm: Khai thác bay, Tiếp viên hàng không, Dịch vụ, Kỹ thuật, Thương mại, Tham mưu tổng hợp, Công ty thành viên và Ẩm thực trên không.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên sẽ giới thiệu tổng thể về hệ sinh thái nghề nghiệp cùng định hướng phát triển nguồn nhân lực của Hãng giúp sinh viên và người lao động trẻ hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức, các vị trí việc làm chủ chốt, chính sách đãi ngộ cũng như môi trường làm việc chuyên nghiệp trong Vietnam Airlines Group.

Đồng thời, Ngày hội cũng đem đến thông tin về văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi và những thành tựu nổi bật trong hơn ba thập kỷ phát triển, qua đó khẳng định Hãng là doanh nghiệp hàng không hiện đại, nhân văn, luôn tiên phong đổi mới.

Cũng tại sự kiện, khách tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế công việc trong ngành hàng không thông qua hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn như điều khiển máy bay với mô hình game giả định; hóa thân thành tiếp viên Vietnam Airlines với đồng phục nhận diện thương hiệu, thực hành kỹ năng phục vụ cùng đội ngũ giảng viên và tiếp viên trưởng; tìm hiểu quy trình phục vụ hành khách và thưởng thức ẩm thực trên không với nhiều món ăn đặc trưng.

Đáng chú ý, lễ trao chứng nhận tốt nghiệp cho 18 học viên Tiếp viên khóa cơ bản cũng được tổ chức ngay tại chương trình, biểu trưng cho nỗ lực không ngừng của Vietnam Airlines trong việc đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là cách Hãng thể hiện sự trân trọng đối với đội ngũ nhân sự, những con người góp phần làm nên bản sắc và thành công của Vietnam Airlines.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết ngày hội việc làm không chỉ là dịp để các bạn sinh viên khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành hàng không mà còn là minh chứng cho cam kết của Vietnam Airlines trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững, nơi người lao động là tài sản quý giá nhất.

“Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê và tinh thần học hỏi trong thế hệ trẻ Việt Nam, những người sẽ góp phần viết tiếp hành trình chinh phục bầu trời của Hãng hàng không quốc gia. Vietnam Airlines luôn hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và mang tầm quốc tế, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát huy năng lực, sáng tạo không giới hạn và cùng nhau tạo nên giá trị mới cho ngành hàng không Việt Nam,” ông Hà nhấn mạnh.

Với thông điệp “Cất cánh sự nghiệp cùng Vietnam Airlines”, sự kiện hướng đến truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu rõ hơn về những hướng đi đa dạng trong ngành hàng không từ khai thác bay, kỹ thuật, dịch vụ đến thương mại và công nghệ. Đây không chỉ là hoạt động tuyển dụng mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, thể hiện cam kết của Vietnam Airlines trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bền vững cho ngành hàng không Việt Nam./.

