Vinachem: Chấm dứt lỗ lũy kế sớm 6 tháng, khép lại giai đoạn khó khăn thua lỗ

Đại diện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, Vinachem đạt giá trị sản xuất công nghiệp ước 31.859 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53% kế hoạch năm. Doanh thu cộng hợp đạt 34.419 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, bằng 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 1.821 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch, tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, nhóm ngành phân bón tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột tăng trưởng lợi nhuận của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, với kết quả vượt trội, hoàn thành 103% kế hoạch năm chỉ trong nửa đầu năm. Nhiều đơn vị không chỉ hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận mà còn vượt xa các chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu, Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem đạt 236% kế hoạch lợi nhuận, cho thấy hiệu quả tối ưu trong điều hành...

Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2025, Tập đoàn đã sản xuất hơn 2 triệu tấn phân bón, 1,9 triệu lốp ôtô, hơn 2 triệu lốp xe máy, 152.000 tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hóa chất thiết yếu cùng hơn 115 triệu viên pin và hơn 1 triệu Kwh ắc quy các loại. Sản lượng nhiều sản phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Vinachem đã chính thức chấm dứt lỗ lũy kế sau nhiều năm nỗ lực tái cơ cấu tài chính và quản trị vào cuối quý 2/2025-hoàn thành mục tiêu “đến hết năm 2025 không còn lỗ lũy kế” sớm trước 6 tháng so với kế hoạch.

Lỗ lũy kế hợp nhất của Tập đoàn vào cuối năm 2020 từng lên tới 5.393 tỷ đồng, phản ánh giai đoạn khó khăn kéo dài của khối doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh tái cơ cấu toàn diện. Việc xóa bỏ hoàn toàn khoản lỗ này đánh dấu việc Tập đoàn thoát khỏi hoàn toàn giai đoạn thua lỗ, tích lũy để chuyển sang trang mới đầy triển vọng.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Vinachem đã nộp Ngân sách Nhà nước 1.131 tỷ đồng (bằng 62% kế hoạch năm) và duy trì ổn định lực lượng lao động hơn 18.000 người, với mức lương bình quân đạt 13,95 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Bước sang nửa cuối năm, Tập đoàn tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025. Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn cho biết dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay và mục tiêu hai con số trong những năm tới là “mệnh lệnh hành động” không thay đổi.

Trên cơ sở kết quả khả quan của 6 tháng đầu năm, Vinachem đề ra các chỉ tiêu cụ thể, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% như đã cam kết.

Cụ thể, về sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất tính theo giá thực tế trong 6 tháng cuối năm dự kiến đạt 28.326 tỷ đồng, qua đó ước cả năm 2025 đạt 60.186 tỷ đồng (bằng 100,6% kế hoạch năm và tăng 8,2% so với kết quả thực hiện năm 2024).

Bên cạnh đó, doanh thu trong 6 tháng cuối năm được đặt mục tiêu đạt 28.146 tỷ đồng, đưa tổng doanh thu cả năm lên mức 62.565 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch năm và tăng 5,1% so với thực hiện năm 2024. Về lợi nhuận, Tập đoàn đặt mục tiêu đạt 997 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm, góp phần đưa tổng lợi nhuận cộng hợp năm 2025 lên 2.818 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm./.

