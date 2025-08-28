Vụ cắm thẻ gỗ lên nhiều ngôi mộ ở Huế: Đơn vị thực hiện nhận lỗi và khắc phục

Liên quan đến việc cắm thẻ bằng thanh gỗ lên nhiều ngôi mộ ở khu vực chùa Thiên Mụ, phường Kim Long, ngày 28/8, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 (đơn vị trực thuộc thành phố Huế thực hiện việc này) đã gửi lời xin lỗi tới người dân liên quan "vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc."

Khu vực chùa Thiên Mụ được kiểm đếm mồ mả để di dời giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế” giai đoạn 2.

Trước đó, ngày 21/8, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 có thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả để thực hiện dự án; tổng số mồ mả bị ảnh hưởng khoảng 750 mộ.

Sau khi nhận được phản ánh về việc cắm thẻ mộ chưa phù hợp, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã chủ động xử lý và hoàn thành lại việc cắm thẻ.

Cụ thể, chiều 27/8, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã rà soát toàn bộ phạm vi cắm thẻ mộ tại khu vực chùa Thiên Mụ để khắc phục tất cả trường hợp có vị trí cắm thẻ mộ chưa phù hợp với văn hóa.

Có 25 mộ, khuôn viên mộ đã được khắc phục trên tổng số khoảng 750 mộ đã cắm thẻ.

Qua vụ việc, Ban Quản lý nhận thức sâu sắc rằng mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân Huế, cần được tôn trọng.

Ban đã tổ chức họp rà soát, chấn chỉnh về công tác giải phóng mặt bằng đối với công tác di dời mồ mả; đồng thời cam kết sẽ hết sức thận trọng, rút kinh nghiệm xử lý không để sự việc tái diễn.

Trước đó, ngày 27/8, theo phản ánh của người dân, trên những ngôi mộ ở phía sau chùa Thiên Mụ, phường Kim Long bị cắm các thanh gỗ được ghi số. Vụ việc khiến thân nhân của những người đã khuất bức xúc, bởi các phần mộ là nơi thiêng liêng, tôn nghiêm.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, ngày 27/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo các bên liên quan xử lý./.

