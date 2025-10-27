Xây dựng chính sách đột phá về học tập, việc làm, nhà ở cho thanh niên

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 349/NQ-CP ngày 27/10/2025 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong tình hình mới.

Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ

Mục tiêu của Chương trình hành động là quán triệt chủ trương, yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trong tình hình mới (Kết luận số 166-KL/TW).

Nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với vị trí, vai trò chiến lược của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, nhằm bảo đảm thanh niên được chăm lo, phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức, lối sống và năng lực làm việc; đồng thời phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo và vai trò tiên phong, nòng cốt, xung kích của thanh niên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và cụ thể hóa các chủ trương, nội dung, nhiệm vụ tại Kết luận số 166-KL/TW bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Xây dựng đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ; nâng cao khả năng tiếp cận thụ hưởng chính sách; có chính sách đột phá về học tập, phân luồng hướng nghiệp, việc làm, nhà ở, thiết chế văn hóa, thể thao.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến; phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất, đặc biệt là tham gia tích cực vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy vai trò của thanh niên trí thức trong các cơ quan hành chính nhà nước tham gia trực tiếp vào quá trình hoạch định, xây dựng chính sách góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Các đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh, cào đẩy bùn non... giúp các điểm trường bị ảnh hưởng nặng trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN)

Các nhiệm vụ trọng tâm

Nhằm đạt được yêu cầu đề ra tại Kết luận số 166-KL/TW, Chính phủ yêu cầu bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, xung kích của thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng để phát triển toàn diện thanh niên, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao:

Nâng cao khả năng, cơ hội tiếp cận, thụ hưởng chính sách học tập, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp để thanh niên Việt Nam vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến, đặc biệt ưu tiên các đối tượng yếu thế, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; đa dạng hóa các loại hình đào tạo; tăng cường giáo dục kỹ năng mềm, ngoại ngữ, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, kỹ năng thích ứng với thị trường lao động.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực mới như: Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử...

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và pháp luật cho thanh niên:

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên theo Chủ nghĩa Mác-Lê-nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm giúp thanh niên hiểu rõ và tích cực đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội, cộng đồng...

Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện:

Thực hiện khám, chữa bệnh định kỳ cho thanh niên, bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khỏe toàn diện (thể chất, tinh thần, phòng ngừa bệnh) cho thanh niên; rà soát, đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao góp phần tạo sân chơi cho thanh, thiếu niên; ban hành cơ chế khuyến khích các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác và phổ biến các công trình, tác phẩm có ý nghĩa, giá trị cao để giáo dục thế hệ trẻ.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống và giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong thanh niên; có giải pháp bảo vệ thanh niên trước tác động tiêu cực của mạng xã hội, giúp thanh niên nhận diện thông tin sai lệch, quan điểm sai trái...

Học sinh tiếp thu các kiến thức, kỹ năng nhận diện các nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng từ Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến.” (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Tạo điều kiện thuận lợi về việc làm, sinh kế và cải thiện điều kiện lao động, đời sống cho thanh niên:

Xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai phân luồng hướng nghiệp, định hướng việc làm phù hợp với thị trường lao động cũng như hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; đẩy mạnh phổ cập nghề cho thanh niên; khuyến khích và hỗ trợ thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Tiếp tục hỗ trợ thanh niên vay vốn ưu đãi từ các nguồn vốn giải quyết việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp; đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho thanh niên và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên.

Tiếp tục triển khai các chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ về chỗ ở, ưu tiên thanh niên trong vay vốn tín dụng ưu đãi để mua nhà ở xã hội; xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút thanh niên có trình độ chuyên môn, tay nghề cao và thanh niên tình nguyện đến công tác, lao động, sản xuất tại khu kinh tế-quốc phòng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo...

Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả tài năng trẻ trong công tác cán bộ:

Xây dựng chính sách bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị; tạo bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trong độ tuổi thanh niên để từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp; xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để tuyển chọn, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ, có năng lực vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các ngành, các cấp...

Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số quốc gia và tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong thanh niên:

Nghiên cứu, hỗ trợ thanh niên tham gia sâu rộng vào các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số quốc gia và tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nghiên cứu, xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó ưu tiên các đề án, dự án do thanh niên đề xuất.

Triển khai các mô hình "vườn ươm" để phát hiện, tuyển chọn và có giải pháp hỗ trợ phát triển, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và chuyển đổi số.

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, xung kích của thanh niên:

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vai trò của thanh niên là nguồn lực quan trọng, là đội ngũ tiên phong, lực lượng nòng cốt, xung kích trong học tập, lao động, sản xuất, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Khuyến khích thanh niên phát huy tinh thần "5 chủ động": Chủ động trong học tập, nghiên cứu; Chủ động đóng góp ý kiến, tham gia hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Chủ động trong quản trị thông minh và tối ưu hóa hiệu quả công việc; Chủ động trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Chủ động trong giao lưu, hội nhập quốc tế.

Thúc đẩy thanh niên thực hiện "Ba tiên phong:" Tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; Tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Tiên phong trong dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước và quốc tế hóa nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra thế giới.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên:

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, sứ mệnh của thanh niên, nâng cao trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; hiểu rõ suy nghĩ, nhu cầu, kỳ vọng của thanh niên; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật và chính sách pháp luật có liên quan để chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện, thúc đẩy thanh niên phát triển toàn diện trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.../.

