Xét xử 29 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Thuận An vào ngày 8/9 sắp tới

Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 8/9 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi," xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy (Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa.

Năm kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Hội đồng xét xử đã triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Quản lý Dự án) 3 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh cũ, thành phố Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ); Cục Đường bộ Việt Nam-Bộ Xây dựng.

Đại diện Tập đoàn Thuận An, các Công ty tham gia liên danh nhà thầu thi công, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc khắc phục hậu quả cũng được Tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong số 29 bị cáo của vụ án này, có 27 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 222, khoản 3-Bộ luật Hình sự), trong đó có 5 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An, gồm: Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 1974, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị), Trần Anh Quang (sinh năm 1985, cựu Tổng Giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (sinh năm 1983, cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Ngọc Hòa (sinh năm 1973, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam), Hoàng Thị Lê Hạnh (sinh năm 1980, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật).

Năm bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, gồm: Nguyễn Văn Thạo (sinh năm 1967, cựu Giám đốc), Đàm Văn Cường (sinh năm 1964, cựu Phó Giám đốc), Hoàng Thế Du (sinh năm 1963, cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2), Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1984, Trưởng phòng Kỹ thuật-Tổng hợp), Nguyễn Đức Tuấn (sinh năm 1987, cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2).

Ba bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ, gồm: Trần Viết Cương (sinh năm 1978, cựu Giám đốc), Lưu Xuân Hiếu (sinh năm 1981, Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2), Phạm Quang Giang (sinh năm 1976, Cán bộ Phòng Tài chính-Kế toán).

Sáu bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Hà Nội, gồm: Phạm Hoàng Tuấn (sinh năm 1961, cựu Giám đốc), Nguyễn Chí Cường (sinh năm 1975, cựu Giám đốc), Phạm Văn Duân (sinh năm 1970, cựu Phó Giám đốc), Đỗ Đình Phan (sinh năm 1979, cựu Phó Giám đốc), Trịnh Văn Thanh (sinh năm 1983, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2), Lê Văn Măng (sinh năm 1984, cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, trước là Phòng Giám sát 2).

Bốn bị cáo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, gồm: Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4), Vũ Hải Tùng (sinh năm 1975, cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ), Võ Tá Thanh (sinh năm 1976, Phó trưởng phòng Phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án 4), Vương Đình Kiều (sinh năm 1977, cán bộ Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Xây dựng; Nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 4).

Hai bị cáo thuộc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh gồm: Phạm Thanh Bình (sinh năm 1976, cựu Giám đốc), Cao Ngọc Phúc (sinh năm 1981, cựu Phó trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A).

Hai bị cáo khác gồm: Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC). Bùi Thanh Tuân (sinh năm 1980, cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo - nay là Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thương mại PHD).

Bị cáo Lê Ô Pích (sinh năm 1980, cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũ bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3-Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Thái Hà (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo quy định tại Điều 358, khoản 4-Bộ luật Hình sự.

Có khoảng 45 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó, người mời nhiều luật sư bào chữa nhất là bị cáo Vũ Hải Tùng (có 5 luật sư bào chữa).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ Giao thông Vận tải cũ (gồm Gói thầu số 07 Dự án cầu Đồng Việt; gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ; gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long-Đông Triều; gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông Vận tải), Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Nguyễn Duy Hưng đã trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũ chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đó, Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn phối hợp với các Công ty do Tập đoàn tìm, mời hoặc Công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu, chỉ định để tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc với các cá nhân là lãnh đạo Ban Quản lý dự án các tỉnh, Ban Quản lý dự án 4 thuộc Bộ Giao thông vận tải cũ và đơn vị tư vấn để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán.

Đồng thời, Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn mời các đơn vị này tham gia góp ý xây dựng Hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của Hồ sơ mời thầu trước khi phát hành; gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thỏa thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện các gói thầu, dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An, tạo điều kiện cho Tập đoàn và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại các dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Viện Kiểm sát xác định sai phạm của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng./.

