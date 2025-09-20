Yêu cầu đạt 3 mục tiêu trong rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật

Chiều 20/9, kết luận Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, biến điểm nghẽn của điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đạt 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo nghe dự thảo và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ mà Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo đề ra; Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiến nghị; rà soát dự án luật, nhất là luật có tính chất cấp bách đang được hoàn thiện trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới.

Đặc biệt, Phiên họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 08-TB/BCĐTW ngày 8/8/2025 về việc tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung 834 khó khăn và chính thức trả lời công khai về 1.237 nội dung, kiến nghị, phản ánh mà các bộ, ngành nhất trí là không phải khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị, phản ánh được biết.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đã chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị kịp thời, công phu, nghiêm túc, chất lượng; cơ bản nhất trí và đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, có trọng tâm, trọng điểm của đại diện các Bộ, cơ quan.

Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, biến điểm nghẽn của điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đạt 2 mục tiêu 100 năm của đất nước. Do đó, Quốc hội, Chính phủ đang tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý việc rà soát và xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật phải đạt được 3 mục tiêu. Đó là rà soát, tháo gỡ vướng mắc thể chế để chuyển đổi từ trạng thái từ nền hành chính quản lý là chính sang trạng thái kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn; rà soát kỹ việc phân cấp, phân quyền, phân công trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực, thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi của các cấp, kiên quyết cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết gây phiền hà, ách tắc; rà soát thủ tục hành chính rườm rà và phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đối với kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các bên liên quan tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung, phương án và thời gian xử lý đối với những nội dung được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; cho ý kiến về các nội dung liên quan được nêu tại Báo cáo số 76-BC/ĐU và chịu trách nhiệm về nội dung, phương án xử lý, ý kiến của Bộ, ngành mình để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tại Phiên họp tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu công khai ý kiến trả lời chính thức của bộ, ngành trên Cổng thông tin điện tử của bộ, Cổng pháp luật quốc gia; gửi đến các cơ quan, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị đối với nội dung kiến nghị, phản ánh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước mà kết quả rà soát cho thấy không phải do quy định pháp luật. Các bên chủ động nghiên cứu, sử dụng kết quả rà soát tại Báo cáo số 76-BC/ĐU, Báo cáo số 287/BC-BTP phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo lộ trình đã được đề xuất.

Thủ tướng chỉ rõ việc xem xét, thực hiện các phương án xử lý đối với nội dung bất cập, vướng mắc đã được phát hiện thực hiện theo nguyên tắc: Đối với các vướng mắc, bất cập tại các dự án luật đã có trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2025 thì các bộ, cơ quan tổng hợp, đề xuất xử lý ngay trong quá trình hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua; đối với các dự án luật chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 thì xem xét, bổ sung vào Chương trình để kịp thời xử lý.

Trường hợp cần thiết sử dụng cơ chế tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để giải quyết, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn," "nút thắt" thể chế, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong thời gian luật, nghị quyết của Quốc hội chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế theo phương án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 206/2015/QH15, Chính phủ được ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại phiên họp gần nhất.

Đối với những dự án luật cần có thời gian nghiên cứu, đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 bảo đảm mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xử lý các văn bản chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/3/2027.

Đối với kết quả rà soát, phản ánh, kiến nghị của Đảng ủy các tỉnh, hiệp hội, doanh nghiệp được gửi sau khi Bộ Tư pháp có Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp phân loại, chuyển đến các bộ, cơ quan có trách nhiệm để nghiên cứu, tiếp thu, đề xuất phương án xử lý đối với những nội dung phản ánh, kiến nghị có cơ sở; đối với nội dung phản ánh, kiến nghị chưa chính xác thì trả lời, hướng dẫn theo quy định.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đối với kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy (tại Báo cáo số 287/BC-BTP), Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương chủ động và chịu trách nhiệm việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm xử lý kịp thời vấn đề phát sinh; tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát văn bản, xác định cụ thể phương án và lộ trình xử lý kịp thời văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành chậm nhất trước ngày 1/10/2025 để bảo đảm cơ sở pháp lý và thời gian cho các địa phương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới các văn bản của địa phương trước ngày 1/3/2027; khẩn trương rà soát, chuẩn bị đề xuất xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025 và năm 2026 của Quốc hội.

Các bên liên quan kiến nghị phương án xử lý và lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan mình; gửi kế hoạch về Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 15/10/2025.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục cập nhật, hoàn thiện kết quả rà soát văn bản, xác định cụ thể phương án và lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc xử lý văn bản của địa phương hoàn thành trước tháng 7/2026; xây dựng Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới văn bản chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước của địa phương mình; gửi kế hoạch về Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ chậm nhất ngày 15/10/2025. Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tình hình, kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ bám sát Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ cho các Phiên họp của Ban Chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, yêu cầu đặt ra và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "cần tiếp tục làm tốt việc này với tinh thần là trong năm 2025 phải cơ bản tháo gỡ hết những rào cản, khó khăn, vướng mắc về thể chế để tạo nền tảng phát triển cho giai đoạn tới."

Theo Thủ tướng, để đáp ứng các yêu cầu tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các Phiên họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Trưởng Ban thường trực tiếp tục chỉ đạo Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban theo quy định; đảm bảo hệ thống pháp luật thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng lưu ý trong quá trình rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, văn hóa, hệ thống chính trị, tiềm lực đất nước và yêu cầu phát triển, yêu cầu của nhân dân./.

