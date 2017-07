Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry ngày 18/7 tuyên bố Cairo huy động tất cả khả năng của mình để thúc đẩy tiến trình chính trị tại Yemen và Libya, nhằm đạt được các thỏa thuận giải quyết xung đột ở hai quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.Trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmad đang ở thăm Cairo, ông Shoukri khẳng định Ai Cập hoàn toàn ủng hộ một thỏa thuận chính trị toàn diện cho phép khôi phục an ninh và ổn định tại Yemen.Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh Cairo luôn theo sát tình hình tại Yemen và các nỗ lực của Đặc phái viên Liên hợp quốc nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, cũng như ngăn chặn thảm họa nhân đạo tồi tệ trong nhiều năm đối với người dân Yemen.Đặc phái viên L​iên hợp quốc Cheikh Ahmed đã thông báo với ông Shoukry những kết quả của các cuộc gặp quốc tế mới đây liên quan tới sáng kiến của ông về tình hình tại cảng Hodeida ở Yemen; đồng thời đánh giá rằng việc giải quyết tình hình ở Hodeida là một bước quan trọng để tiến tới một lệnh ngừng bắn và sau đó là các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên tham chiến tại Yemen.Trước đó, ông Ahmed đã đề xuất một kế hoạch giải quyết cuộc xung đột Yemen trong cuộc họp của Liên đoàn Arab (AL).Kế hoạch này sẽ cho phép một bên trung lập dưới sự giám sát của L​iên hợp quốc điều hành cảng Hodeida, cảng biển trọng yếu của Yemen đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite.Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền Nam Yemen, bao gồm thủ đô chính thức của nước này là Sanaa.Tháng 3/2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi.Sau hơn 3 năm, xung đột tại Yemen đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng, gần 40.000 người bị thương và 2/3 dân số nước này cần cứu trợ nhân đạo.Các điều kiện sống cơ bản như thức ăn, nước uống và thuốc chữa bệnh đều trở nên khan hiếm trong khi dịch bệnh tràn lan.Cùng ngày 18/7, trong cuộc điện thoại với người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc Libya tại Tripoli (GNA) Fayez al-Sarraj, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chung nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa các phe phái đối lập ở Libya, để đạt được sự đồng thuận liên quan tới các vấn đề còn chưa được giải quyết theo thỏa thuận chính trị Libya.Ông Sarraj đánh giá cao các nỗ lực của Ai Cập trong việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột Libya và bày tỏ mong muốn sớm tới thăm Cairo để tham khảo thêm ý kiến về các bước đi tiếp theo.Trong những tháng qua, Ai Cập tích cực đóng vai trò trung gian hòa giải thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để hàn gắn sự chia rẽ tại Libya./.