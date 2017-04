Tu viện Thánh Catherine ở nam Sinai, Ai Cập. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 19/4, các lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt một đối tượng tình nghi liên quan vụ tấn công tối 18/4 nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh gần tu viện Thánh Catherine ở Nam Sinai khiến một cảnh sát thiệt mạng và bốn người khác bị thương.Theo các nguồn tin an ninh, nghi can nói trên đã tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi tham gia vụ xả súng vào một trạm kiểm soát an ninh trên tuyến đường dẫn tới tu viện Thánh Catherine ở tỉnh Nam Sinai tối 18/4. Tuy nhiên, đối tượng này không trốn thoát được do lực lượng an ninh tăng cường kiểm soát khắp nơi trong khu vực. Khi bị phát hiện, đối tượng đã đấu súng với cảnh sát và cuối cùng đã bị tiêu diệt.Trước đó, tối 18/4, một cảnh sát đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương sau khi một nhóm tay súng không rõ danh tính nã súng vào một trạm soát an ninh bên ngoài tu viện Thánh Catherine của cộng đồng Cơ đốc giáo ở Nam Sinai.Ngay sau đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chi nhánh Sinai đã nhận đứng sau vụ tấn công này. Vụ xả súng diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nhà thờ Thánh George ở thành phố Tanta và nhà thờ Thánh Mark ở thành phố Alexandria, khiến 47 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.Các lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập đang tăng cường những chiến dịch truy quét các phần tử khủng bố và cực đoan tại bán đảo Sinai cũng như nhiều nơi trên khắp đất nước sau hai vụ đánh bom nói trên do IS thực hiện./.