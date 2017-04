Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/4 khẳng định các kế hoạch đàm phán về việc Anh rời khỏi khối này, hay còn gọi là Brexit, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi của Chính phủ Anh tiến hành tổng tuyển cử trước hạn.Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn ở nước này vào ngày 8/6 tới.Thông báo của bà May được đưa ra trong bối cảnh Anh đang xúc tiến quá trình đàm phán rời EU.Người phát ngôn của Thủ tướng Anh nêu rõ lịch trình Anh rời EU sẽ không bị ảnh hưởng bởi quyết định của Thủ tướng May kêu gọi bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh các công việc hướng tới một thỏa thuận Brexit vẫn đang được triển khai.Người phát ngôn cũng cho biết bà May đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các bộ trưởng về việc tiến hành bầu cử sớm trong cuộc họp sáng cùng ngày.Phản ứng trước động thái trên, ông Preben Aamann, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, nhấn mạnh các cuộc bầu cử của Anh sẽ không làm thay đổi các kế hoạch của khối này về Brexit.Dự kiến kế hoạch sơ bộ về đàm phán Brexit được Hội đồng châu Âu thông qua vào ngày 29/4 tới và sau đó chính thức được đưa ra vào ngày 22/5.Điều này sẽ mở đường cho nhà đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier khởi động các cuộc đàm phán với Anh vào cuối tháng Năm.Ngày 31/3 vừa qua, ông Donald Tusk đã công bố kế hoạch sơ bộ về tiến trình đàm phán Brexit, trong đó khẳng định 27 nước thành viên đã sẵn sàng cho một thỏa thuận quá độ sau khi Anh có thể rời khỏi EU vào tháng 3/2019, song bác bỏ đề xuất của Thủ tướng May về việc tiến hành đồng thời các cuộc đàm phán liên quan đến Brexit và thúc đẩy quan hệ tương lai giữa Anh và EU.Kế hoạch này nêu rõ tiến trình đàm phán về Brexit giữa Anh và EU phải đạt được "tiến bộ cụ thể" trước khi hai bên tiến hành các cuộc thương lượng xây dựng quan hệ đối tác mới trong tương lai.Tuy nhiên, trong suốt thời kỳ quá độ hướng tới việc Anh có thể rời khỏi EU trong năm 2019 và trước khi hai bên có thể đạt được thỏa thuận tự do, Anh phải tuân thủ mọi quy định của EU.Trong trường hợp Anh vẫn duy trì trạng thái là một phần của khối thị trường chung châu Âu trong một khoảng thời gian sau Brexit, London sẽ phải tuân thủ các quy định về tự do đi lại của khối./.