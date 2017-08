Ngày 2/8, Chính phủ Canada công bố quyết định thành lập Hội đồng cố vấn về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Hội đồng này có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ chính phủ trong quá trình đàm phán lạivới Mỹ và Mexico.Ngoại trưởng Chrystia Freeland cho biết hội đồng gồm 13 thành viên.Hội đồng NAFTA có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ và đảm bảo Chính phủ Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau sẽ áp dụng cách tiếp cận nhất quán, công bằng, phi đảng phái trong tiến trình đàm phán lại NAFTA.Dự kiến tiến trình này sẽ chính thức khởi động từ ngày 16/8 tới với mong muốn có thể kết thúc trong năm nay.Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đàm phán lại NAFTA do cho rằng một số điều khoản trong thỏa thuận đã lỗi thời và không có lợi cho Mỹ. Để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, trong thời gian qua, Chính phủ Canada đã cử nhiều thành viên nội các sang Mỹ làm việc về từng nội dung, đồng thời tăng cường mạng lưới kết nối kinh tế giữa các địa phương và ngành nghề.Trong nỗ lực mới nhất, Chính phủ Trudeau đã bổ nhiệm chuyên gia kinh tế kỳ cựu Kirsten Hillman làm Phó Đại sứ tại Mỹ và 3 người am tường về thương mại đảm nhiệm cương vị Tổng lãnh sự Canada tại Atlanta, Seattle và San Francisco./.