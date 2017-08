Nhân viên biểu tình bên ngoài Ngân hàng trung ương Anh ở London ngày 1/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, nhân viên Ngân hàng trung ương Anh (BoE) bắt đầu cuộc đình công kéo dài 3 ngày liên quan đến vấn đề cắt giảm lương. Đây là cuộc đình công đầu tiên trong vòng hơn nửa thế kỷ qua tại ngân hàng này.Theo tổ chức công đoàn của ngân hàng, nhân viên từ các bộ phận bảo trì, an ninh và tiếp tân đã đình công để phản đối một chính sách trả lương đã kéo dài sang năm thứ 2.Theo đó, ngân hàng không tăng lương hoặc tăng lương dưới mức lạm phát cho những nhân viên này, điều này khiến lương thực chất của họ bị giảm do tác động của lạm phát.Công đoàn yêu cầu Thống đốc BoE Mark Carney tự mình đứng ra giải thích cho các nhân viên về vấn đề này, yêu cầu ngân hàng thảo luận một thỏa thuận lương công bằng cho nhân viên, đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường bãi công nếu không đạt được thỏa thuận đột phá.Khoảng 150 người làm việc tại các bộ phận bị ảnh hưởng của chính sách giảm lương trên. Tuy nhiên, công đoàn không xác nhận chính xác số người tham gia cuộc đình công.Trong khi đó, Ngân hàng Anh tuyên bố các kế hoạch giải quyết vấn đề này đã được đưa ra, do đó, tất cả các hoạt động kinh doanh cơ bản vẫn tiếp tục như bình thường trong thời gian này.Ngân hàng cũng cho biết sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào đồng thời nêu rõ chỉ khoảng 2% nhân lực của ngân hàng ủng hộ cuộc đình công./.