Tháng Sáu vừa qua ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong thâm hụt thương mại của Mỹ khi kim ngạch xuất khẩu tăng lên mức cao nhất trong 2 năm rưỡi qua, một tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục đà cải thiện.Số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 4/8 cho thấy cho biết thâm hụt thương mại trong tháng Sáu đã giảm 5,9% xuống còn gần 44 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Con số này thấp hơn so với mức dự báo của các chuyên gia kinh tế là 45 tỷ USD. Sự sụt giảm này phần lớn nhờ vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực tế tăng vọt và chạm mốc cao nhất mọi thời đại gần 127 tỷ USD trong cùng tháng.Trong tháng Sáu vừa qua, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ cũng tăng 1,2% lên mức hơn 194 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014, chủ yếu nhờ vào việc xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm và phương tiện chạy bằng động cơ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 0,2% xuống còn 238 tỷ USD.Tháng này cũng ghi nhận mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã giảm hơn 3% xuống còn gần 33 tỷ USD, khi lượng xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc giảm 4,7%, trong khi lượng nhập khẩu tăng hơn 1%.Trước đó, Nhà Trắng đã nhiều lần gọi thâm hụt thương mại là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời cam kết sẽ có các hành động mạnh tay để thu hẹp khoảng cách giữa xuất-nhập khẩu, bao gồm đàm phán lại hoặc rút hoàn toàn khỏi các thỏa thuận thương mại quốc tế.Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cũng công bố báo cáo cho thấy trong tháng Bảy vừa qua, nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục tạo thêm được nhiều việc làm mới, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng và chăm sóc sức khỏe.Cụ thể, trong tháng qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 209.000 việc làm, cao hơn mức dự báo của các nhà phân tích. Lĩnh vực nhà hàng đóng góp thêm 53.000 việc làm mới, trong khi con số này của mảng dịch vụ chăm sóc y tế là 30.000 vị trí mới. Số công việc mới gia tăng đã giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%.Những số liệu khả quan trên được xem là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng vào sự cải thiện của nền kinh tế đầu tàu thế giới ngay khi báo cáo của Bộ Lao động được công bố.Khi nhậm chức tổng thống, ông từng cam kết sẽ mang lại hàng triệu việc làm mới cho nước này trong thập niên tới, giúp nền kinh tế tăng trưởng 4%/năm./.