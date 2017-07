Ảnh minh họa. (Nguồn: Fortune)

Theo Tân Hoa xã, Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) ngày 17/7 tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm mang đồ điện tử trên những chuyến bay đến Mỹ của hãng hàng không Saudi Arabia.Hãng hàng không của Saudi Arabia, còn gọi là Saudia, là công ty cuối cùng được miễn khỏi danh sách các hãng hàng không bị cấm mang thiết bị điện tử tới Mỹ, theo đó cấm hành khách mang theo trong hành lý xách tay các thiết bị điện tử lớn hơn một chiếc điện thoại di động trên các chuyến bay thẳng đến Mỹ từ 10 sân bay lớn của 8 nước, bao gồm Ai Cập, Jordan, Kuwait, Maroc, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, hai sân bay của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và hai sân bay của của Saudi Arabia.TSA thông tin trên trang mạng Twitter rằng hãng hàng không Saudia và sân bay quốc tế King Abdelaziz tại thành phố Jeddah đã được ra khỏi danh sách cấm đồ điện tử nhờ "thực hiện những biện pháp tăng cường an ninh ban đầu theo yêu cầu."Lệnh cấm ban đầu, có hiệu lực từ tháng 3/2017, đã tác động tới 9 hãng hàng không mà đa số đến từ Trung Đông, nhằm đối phó với những mối đe dọa tiềm ẩn về những chất nổ được giấu kín trong hành lý là lý do của nhà cầm quyền Mỹ.Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 13/7 đã ban hành hướng dẫn sửa đổi, giúp phân loại các biện pháp an ninh, dự kiến sẽ được áp dụng trong tuần này. Chỉ dẫn bao gồm tăng cường máy quét kiểm soát hành khách ở các sân bay nước ngoài, tăng cường các thủ tục an ninh xung quanh máy bay và trong các khu vực hành khách, mở rộng hoạt động kiểm soát bằng chó nghiệp vụ./.