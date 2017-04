Khách hàng chọn mua rau quả tại một siêu thị ở tỉnh Giang Tô. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tân Hoa xã ngày 26/4 dẫn bài phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) kiêm Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) Ninh Cát Triết khẳng định nền kinh tế Trung Quốc vẫn ở trong trạng thái ổn định và quá trình phục hồi là tương đối bền vững.Theo ông Ninh Cát Triết, những nỗ lực ưu hóa cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Trung Quốc đã thúc đẩy nền kinh tế nước này tăng trưởng 6,9% trong quý 1/2017.Mặc dù tốc độ này chỉ cao hơn chút ít so với mức tăng trưởng 6,8% của quý 4/2016, song tỷ lệ đóng góp lên tới 77,2% của lĩnh vực tiêu dùng trong cơ cấu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là rất đáng chú ý.Mức đóng góp này đã tăng tới 12,6 điểm phần trăm so với cả năm 2016. Tiêu dùng đã và đang trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế Trung Quốc.Tỷ trọng 56,6% của khu vực dịch vụ trong cơ cấu GDP hiện nay của Trung Quốc cũng là tín hiệu tích cực về một cơ cấu kinh tế đang được ưu hóa.Động lực tăng trưởng mới đến từ các lĩnh vực như công nghệ cao, sản xuất thiết bị và những ngành công nghiệp chiến lược mới nổi. Cả 3 lĩnh vực này đều có mức tăng trưởng 2 con số, cao hơn so với toàn bộ nền kinh tế.5 chỉ số vĩ mô chính - gồm việc làm, tốc độ tăng trưởng, lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế và thu nhập - cũng đều thể hiện sự ổn định của nền kinh tế.Tuy nhiên, ông Ninh Cát Triết cũng đưa ra lời cảnh báo đối với xu hướng lạc quan quá mức với tình hình hiện nay bởi công cuộc cải cách của Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Tăng trưởng GDP không phải là tiêu chuẩn duy nhất đối với sức khoẻ của nền kinh tế.Nếu thị trường lao động và lạm phát được giữ ở mức ổn định, đồng thời thu nhập tiếp tục được cải thiện thì tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn hoặc thấp hơn cũng không quá quan trọng.Cũng theo ông Ninh Cát Triết, những rủi ro hiện nay đối với nền kinh tế Trung Quốc vẫn là sự tồn tại dai dẳng của tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, các nguy cơ trên thị trường bất động sản và tài chính, bên cạnh đó là sự phát triển không đồng đều giữa các khu vực.Ngoài ra, tăng trưởng đầu tư công nghiệp mặc dù tăng nhẹ ở mức 4,9% trong 3 tháng đầu năm nay nhưng vẫn còn rất thấp và cho thấy thị trường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.Để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định hơn, theo ông Ninh Cát Triết, Trung Quốc cần kiên trì tái cơ cấu và cải cách, đồng thời từng bước giải quyết các nguy cơ phát sinh trong quá trình này./.