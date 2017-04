Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev. (Nguồn: RT)

Nga đang bị gán cho chiến lược can thiệp vào tiến trình các cuộc bầu cử ở nước ngoài, chính sách như thế không phù hợp với ý định, cũng như khả năng của Moskva.Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev đưa ra ngày 18/4 tại buổi tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Đức.Ông Kosachev nhấn mạnh rằng Moskva chú ý theo dõi cuộc tổng tuyển cử ở Đức diễn ra vào tháng 9 tới và hiện chưa rõ "con bài Nga" sẽ được sử dụng như thế nào. Do đó, Moskva hoan nghênh việc tiến hành đối thoại cởi mở, đề phòng không để quan hệ Nga - Đức bị phương hại bởi sự đầu cơ đề tài "can thiệp bầu cử."Nhiều chính khách phương Tây cáo buộc tin tặc Nga can thiệp vào tiến trình bầu cử ở nhiều nước, trong đó có Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định đây là những cáo buộc vô căn cứ./.