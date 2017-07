Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong nửa đầu năm nay, lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đạt 51.000 chiếc, trong đó riêng ôtô dưới 9 chỗ ngồi từ thị trường Indonesia vào nước ta đã lên tới 8.900 chiếc.Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng năm nay, ôtô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam đạt 51.000 chiếc với trị giá 1,04 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, số xe này tăng 2,9% về lượng nhưng giảm 15% về trị giá.Đại diện ngành hải quan cho biết, hơn một nửa trong số xe trên là loại dưới 9 chỗ ngồi với số lượng là 26.600 chiếc, tăng hơn 30% so với 6 tháng đầu năm ngoái.Cụ thể, Việt Nam nhập xe dưới 9 chỗ ngồi nhiều nhất từ thị trường Indonesia với 8.900 chiếc, trị giá 171 triệu USD, tăng 66 lần về lượng và 103 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đơn giá khai báo bình quân đạt 19.300 USD/chiếc.Thị trường Thái Lan đứng thứ 2 với 6.600 chiếc, trị giá 105 triệu USD, tăng 84,1% về lượng và 157,4% về trị giá so với 6 tháng năm 2016. Đơn giá khai báo bình quân của xe từ thị trường này là 15.800 USD/chiếc.Ngược lại, ôtô dưới 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Ấn Độ nhập vào Việt Nam 6 tháng qua có xu hướng giảm khi chỉ 5.000 chiếc với trị giá 21 triệu USD. Số xe này giảm 6,5% về lượng và giảm 5,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đơn giá khai báo bình quân của xe từ thị trường Ấn Độ chỉ là 4.200 USD/chiếc.Với một số loại xe khác, thống kê cho thấy, ôtô tải nhập về Việt Nam trong 6 tháng đạt 19.200 chiếc, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng ôtô trên 9 chỗ ngồi nhập khẩu cùng thời gian cũng giảm 31% khi đạt 338 chiếc (trị giá 10 triệu USD). Loại xe này chủ yếu từ Nhật Bản với 190 chiếc trị giá 5 triệu USD./.