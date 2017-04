Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lũy kế từ đầu năm tới 20/4, số thu ngành hải quan đã đạt hơn 88.000 tỷ đồng, tăng tới 22,57% so với cùng kỳ năm 2016.Theo con số vừa được lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết chiều 27/4, số thu ngân sách ngành này lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/4 đạt 88.165 tỷ đồng. Mức thu này đạt 30,9% dự toán và tăng 22,57% so với cùng kỳ năm 2016.Trên cơ sở số thu trên, ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, lãnh đạo ngành hải quan đánh giá, ước thu tháng Tư có thể đạt 22.500 tỷ đồng và trong 4 tháng đầu năm là hơn 92.000 tỷ đồng.Như vậy, mức thu trong 4 tháng so với cùng kỳ năm ngoái có thể tăng 15,76%. Trước đó, trong 4 tháng năm 2016, số thu ngành hải quan được tính toán ở mức hơn 79.500 tỷ đồng.Trước đó, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 285.000 tỷ đồng.Về công tác chống buôn lậu, báo cáo cho thấy, từ 16/3 tới 15/4, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.034 vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 58 tỷ đồng. Đặc biệt, ngành hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 4 vụ./.