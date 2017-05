Người dân mua thịt lợn tại các cửa hàng thịt sạch, bình ổn giá. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Liên tiếp những ngày gần đây, sản phẩm thịt lợn an toàn, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và rất đắt hàng. Nhờ đó, người chăn nuôi lợn nói riêng, các hộ chăn nuôi nói chung giảm bớt thiệt hại.Ông Bùi Như Ý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc cho biết Sở đã mở 3 quầy bán thịt lợn an toàn, bình ổn giá. Việc làm này nhằm trợ giúp người chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm và người tiêu dùng mua được sản phẩm với giá phải chăng.Cụ thể, 2 quầy tại thành phố Vĩnh Yên (tại số 118, Đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang và tại Chợ Công nhân, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) bắt đầu mở bán từ 6 giờ 30 ngày 5/5 và 1 địa điểm tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên mở bán từ 6 giờ 30 ngày 8/5.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc mua giá lợn hơi của người chăn nuôi với mức cao hơn giá thị trường tối thiểu là 15% và bán sản phẩm thịt lợn cho người tiêu dùng với mức giảm hơn giá thị trường tối thiểu là 20%. Lợn thịt bán ra tại các quầy được mua ở các trang trại chăn nuôi đúng quy trình, không sử dụng chất cấm...Sau 1 tuần triển khai, các quầy bán thịt lợn an toàn, bình ổn giá được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và bán khá chạy hàng. Bình quân mỗi ngày, cả 3 quầy tiêu thụ 1.400kg lợn hơi, có ngày tiêu thụ trên 2.000kg.Trong khi đó, sức tiêu thụ phổ biến của mỗi quầy thịt tại các chợ ở Vĩnh Phúc chỉ từ 50-70 kg thịt/ngày.Qua khảo sát, giá thịt lợn được bán ở quầy thịt lợn an toàn, bình ổn giá với loại thịt ba chỉ 40.000 đồng/kg; chân giò 25.000 đồng/kg; xương sườn 50.000 đồng/kg; xương ống 10.000 đồng/kg...Hầu hết người mua hàng cho rằng giá bán trên rẻ hơn mua nơi khác khoảng 20-25%. Quầy hàng sạch, đội ngũ bán hàng có kiến thức tư vấn, có khả năng giao tiếp... đã tạo sự tin tưởng cao cho khách hàng.Việc Vĩnh Phúc tiến hành mở điểm 3 quầy bán thịt lợn an toàn, bình ổn giá không những giúp người chăn nuôi tiêu thụ được sản phẩm, người tiêu dùng mua được sản phẩm với giá phải chăng mà còn gửi một thông điệp tới các cơ sở giết mổ, các hộ buôn bán, vận chuyển kinh doanh thịt lợn trên địa bàn về việc phải đổi mới tư duy, cung cách phục vụ. Đặc biệt, các cơ sở và hộ kinh doanh cần có sự điều chỉnh phù hợp, chi phí hợp lý ở các khâu trung gian, tránh tình trạng buôn bán chộp giật, không lành mạnh./.