Người lao động Hàn Quốc tìm kiếm thông tin việc làm. (Nguồn: Reuters)

Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc chưa có dấu hiệu cải thiện do tình trạng sản xuất đình trệ kéo dài.Theo số liệu công bố ngày 11/5 của Chính phủ Hàn Quốc, tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong tháng Tư vừa qua giữ nguyên mức 4,2% của tháng trước đó. So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ này tăng 0,3%. Tuy nhiên, đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong tháng Tư trong suốt 18 năm qua.Số người được tuyển dụng trong tháng Tư đạt 26,58 triệu người, tăng 424.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên, trong độ tuổi từ 15-29, là 11,2%, tăng so với mức 10,9% cùng kỳ năm 2016, song giảm 0,1% so với tháng Hai vừa qua.Lĩnh vực sản xuất, vốn chiếm 1/5 số lao động của nước này, tăng trưởng vẫn chậm chạp khi các doanh nghiệp chỉ tuyển mới 4,4 triệu người trong tháng 4, giảm 62.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 10 suy giảm liên tiếp.Cùng ngày, Tổng cục Hải quan Hàn Quốc đã công bố số liệu thống kê cho thấy xuất khẩu của nước này trong 10 ngày đầu tháng Năm tăng 4,5%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian này đạt 9,7 tỷ USD, tăng 400 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xuất khẩu các mặt hàng dầu mỏ tăng 117,8% và vi mạch tăng 43%. Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 3,2%, sang Liên minh châu Âu tăng 11,5% trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 10%.Trong khi đó, nhập khẩu tăng 12,2% lên mức 11,3 tỷ USD do nhập khẩu các thiết bị sản xuất vi mạch tăng 321,9% và dầu thô tăng 7,1%. Do đó, thâm hụt thương mại của Hàn Quốc lên mức 1,6 tỷ USD, gấp đôi so với mức 805 triệu USD của cùng kỳ năm 2016.Tháng Tư vừa qua, xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 13,7%, mức cao nhất trong gần bảy năm qua, đánh dấu mức tăng tháng thứ 6 liên tiếp./.