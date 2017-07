James Rodriguez đến Bayern theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm. (Nguồn: Getty Images)

James sẽ mang đến thành công cho Bayern? (Nguồn: Getty Images)

Thomas Müller đã thi đấu tốt tại Telekom Cup. (Nguồn: dpa)

James đã hòa nhập rất nhanh với đồng đội ở Bayern. (Nguồn: Bayern Munich)

Không quá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng song Bayern Munich lại biết cách để tạo nên những “cú sốc.” Thương vụ mang tên James Rodriguez là minh chứng rõ ràng cho điều đó.Tiền vệ người Colombia đã gia nhập Bayern Munich đầy bất ngờ với bản hợp động cho mượn 2 năm từ Real Madrid, khi mà giới truyền thông lại tập trung vào Manchester United chứ không hề đả động gì đến Hùm xám.Hè 2014, James Rodriguez, 26 tuổi, chuyển từ AS Monaco sang Real Madrid với giá 75triệu euro. Thành tích của anh trong mầu áo Real không tệ, trong 111 trận ra sân có tới 36 bàn thắng và 46 kiến tạo.Nhưng với đội bóng Hoàng gia, James Rodriguez không đóng vai trò gì quá lớn trong hai mùa bóng gần đây nhất, bởi anh dường như không thể thoát ra khỏi cái bóngcủa Ronaldo, Benzema, Bale, Kroos và Modric.Ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời cầu thủ (26 tuổi), tiền vệ tấn công nguy hiểm và đa năng này tìm đến Carlo Ancelotti.Mùa bóng đầu tiên, được gọi là thành công của anh cũng là với vị huấn luyện viên người Italy này ở Real Madrid và giờ đây giải pháp cho sự bế tắc trong sự nghiệp đang chững lại của James chính là Ancelotti chứ không phải "Bayern."Điều đó có thể giải thích bằng việc, tại sao số tiền Bayern mượn James trong hai năm chỉ có 10 triệu euro và anh nhận lương 6 triệu euro/năm! James có thể nhận lương cho mỗi mùa ít nhất là gấp đôi ở gần như bất kỳ đâu nếu như anh đồng ý sang một câu lạc bộ hàng đầu nào khác ngoài Bayern.Bayern cũng đang rất cần James Rodriguez!Sau một mùa bóng chỉ với một chức vô địch, Chủ tịch Bayern, Uli Höneß đã từng tuyên bố: "...nếu muốn tăng cường sức mạnh, chúng tôi cần bom tấn" và James Rodriguez có những khả năng để thuyết phục Bayern.Về mặt thể thao, James Rodriguez nguy hiểm, đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng tấn công của Bayern. Sự thiếu vắng của những trụ cột với những lý do khác nhau và những cầu thủ ở những vị trí quan trọng trong giai đoạn quyết định nhất của mùa bóng là một trong những nguyên nhân chính khiến Bayern phải dừng bước trên đấu trường Champions League mấy năm qua.Mặt khác, trên con đường chinh phục thị trường thế giới trong hành trình toàn cầu hóa của mình - Bayern cần một cái tên như James Rodriguez. Bayern sẽ nâng cao giá trị thương hiệu, sức ảnh hưởng tới người xem bóng đá khi sở hữu một cầu thủ có tới 60 tr fan hâm mộ trên các trang mạng xã hội như James Rodriguez.Với số người theo dõi đông đảo tới như vậy, bản thân anh cũng đã thu tới 16 triệu USD từ những nhà cung cấp dịch vụ Internet. Chỉ trong 3 ngày đầu tiên khi James Rodriguez về Bayern họ đã bán hết hơn 100.000 áo đấu của anh trên toàn thế giới - thu về ít nhất 8 triệu euro.Một lý do khác không nói ra nhưng nó quyết định thành công của Bayern với triết lý của họ cũng như tương lai của Ancelotti ở Bayern - đó là Thomas Müller!Louis van Gaal, người phát hiện ra Thomas Müller đã từng nói: "Thomas lúc nào cũng ra sân...”Sau Louis van Gaal, với Jupp Heynckes hay Pep Guardiola, Müller luôn là một cầu thủ quan trọng và không thể thiếu trong đội hình dù ở bất cứ vị trí nào trên hàng tấn công cho đến khi Ancelotti tới Bayern.Không thể phủ nhận và đổ lỗi cho Ancelotti, rằng phong độ của Thomas mùa bóng vừa qua đi xuống rõ rệt trong sự lo lắng của người hâm mộ, nhưng những gì Ancelotti đã làm để giúp cầu thủ Bayer cuối cùng này lấy lại phong độ đối với ban lãnh đạo Bayern là chưa đủ. Song song với những cố gắng của huấn luyện viên trưởng và cả chính Müller họ quyết định - làm mới và kích hoạt lại ngòi nổ cho quả "bom" Thomas bằng cái tên "James Rodriguez."Sau hai trận ở Telekom Cup, người hâm mộ bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu khả quan - James Rodriguez đã làm Thomas Müller mạnh hơn, hiệu quả hơn.Trong trận ra mắt của James Rodriguez, Thomas Müller đã có màn trình diễn không hề tệ khi anh có một bàn thắng và một kiến tạo đẹp mắt.Ancelotti không tiếc lời khi nói về anh dù Thomas vẫn tiếp tục đá hỏng penaty: "Cậu ấy là người xuất sắc nhất, Thomas di chuyển tuyệt vời, cống hiến cho đội bóng, đã ghi một bàn thật đẹp mắt."Nhưng hơn ai hết, Thomas biết rằng sẽ khó khăn như thế nào nếu muốn có một vị trí ở hàng công vốn đã rất chật chội của Bayern giờ đây lại còn thêm James. Trả lời cho một câu hỏi của phóng viên Sat 1 về vấn đề này, anh hỏi lại "Ông nghĩ thế nào? Nó là rất khó đấy."Nhưng vẫn hóm hỉnh như thườn lệ, anh nói tiếp: “Câu nói đó đã trả lời tất cả rồi, hiện tại chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Đây sẽ là cả một câu chuyện vô cùng hấp dẫn."Trong trận chung kết Telekom Cup, người ta có thể thấy James và Thomas hoàn toàn có thể phối hợp với nhau. Müller cũng đã dành những lời khen ngợi đến James: "Cậu ấy tìm kiếm sự phối hợp, có chân trái rất mạnh và tầm quan sát tốt cho đồng đội."Về phía James Rodriguez, anh tỏ ra thận trong khi tuyên bố: "Tôi sẵn sàng thi đấu ở vị trí mà huấn luyện viên sắp xếp, lần này là bên cánh phải. Tôi hạnh phúc và hy vọng rằng mình sẽ nhanh chóng làm quen. Tôi mới chỉ có 4 ngày ở đây nhưng đã có những dấu hiệu hòa hợp với đội bóng. Trong 10 ngày tới ở châu Á tôi sẽ có những bước đi tiếp theo tiến gần hơn về phía đội bóng."Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng James Rodriguez sẽ tăng cường sức mạnh cho Bayern giúp họ đa dạng hóa trong chiến thuật, không ít những ý kiến khác lại cho rằng tiền vệ người Colombia này đã hết thời và chỉ là "hàng thải" của Real!Nhưng, Bayern và những người hâm mộ họ lại có những ấn tượng rất tốt về "hàng thải" Real như Ajren Robben khi anh về Bayern vào năm 2009./.