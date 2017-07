Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dâng hương viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dâng hương, hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại hai bờ Bắc-Nam sông Thạch Hãn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Xúc động, lắng đọng là cảm nhận của tất cả các đại biểu, nhân dân địa phương tham gia Lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị do Hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức ngày 21/7.Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/72017) và 45 năm kỷ niệm sự kiện 81 năm ngày đêm Thành cổ Quảng Trị 1972-2017).Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã ôn lại kỷ niệm trong những năm tháng sống, chiến đấu đầy gian khó, hiểm nguy nhưng vô cùng dũng cảm và hiển hách của quân, dân ta trước sự hung hãn của giặc. Qua đó, nhắc nhở thế hệ sau nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã quên mình để bảo vệ đất nước, bảo vệ độc lập tự do của dân tộc.Thành cổ Quảng Trị tuy rộng chỉ hơn 3km2 nhưng nơi đây trong những ngày đỏ lửa năm 1972, trung bình mỗi chiến sỹ phải hứng chịu hơn 100 quả bom và 200 quả đạn pháo, có ngày quân địch bắn vào Thành cổ 5.000 quả đạn pháo, làm bốn bức tường thành bị phá vỡ.Chỉ trong 81 ngày đêm quân giặc đã ném, bắn vào Thành cổ và vùng phụ cận gần 330.000 tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của bảy quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945.Trước sự kiên cường của các chiến sỹ Việt Nam, một tờ báo ở phố Wall của Mỹ đã viết “kỷ luật lý tưởng và tinh thần coi thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà khiến các chiến sỹ Việt cộng vẫn xông lên dưới mưa bom B52.”Năm 2017, Lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sỹ Thành cổ sẽ được tổ chức trong bốn ngày (từ 20-23/7) với các nghi thức thả hoa đăng, bắc cầu kiều vong tại sông Thạch Hãn, đêm nhạc “Linh thiêng Thành cổ,” đại lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ và một số nghi thức theo giáo lý của Phật giáo để hương hồn các anh hùng liệt sỹ được an lành nơi cực lạc./.