Kinh tế

10 tháng năm 2025: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

10 tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, nổi bật là điện tử, máy tính và linh kiện.

vna-potal-10-thang-nam-2025-7-mat-hang-xuat-khau-tren-10-ty-usd-8393064.jpg

10 tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 87,294 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 48,669 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 48,408 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 32,932 tỷ USD…

(TTXVN/Vietnam+)
#xuất khẩu #tháng 10 năm 2025 #điện tử #máy tính #hàng dệt
