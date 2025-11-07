10 tháng năm 2025: 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

10 tháng năm 2025, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 87,294 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 48,669 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 48,408 tỷ USD; hàng dệt, may đạt 32,932 tỷ USD…
Việt Nam quyết tâm xây dựng hệ thống thương mại toàn cầu minh bạch
Với sự tham gia tích cực và chủ động của Việt Nam trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa, các thành viên WTO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì minh bạch trong thực thi cam kết.