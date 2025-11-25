6 nhóm thực phẩm giàu estrogen giúp cân bằng nội tiết tự nhiên

Bạn có biết rằng một số loại rau củ, hạt và trái cây bạn ăn hàng ngày có thể tác động đến hormone estrogen trong cơ thể? Đó là những thực phẩm giàu phytoestrogen - các hợp chất thực vật có cấu trúc và tác dụng tương tự estrogen - có thể hỗ trợ sức khỏe sinh sản và cân bằng nội tiết, không chỉ cho phụ nữ mà cả nam giới.

Việc lựa chọn thực phẩm giàu estrogen tự nhiên có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ xương khớp và giảm các triệu chứng tiền mãn kinh. Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm giàu phytoestrogen mà bạn nên bổ sung trong chế độ ăn hằng ngày.

Đậu nành và sản phẩm từ đậu nành

Đậu nành là nguồn cung cấp phytoestrogen dồi dào, đặc biệt là isoflavone. Ngoài ra, đậu nành còn là protein hoàn chỉnh, chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, tempeh, sữa đậu nành hay miso không chỉ bổ dưỡng mà còn an toàn cho sức khỏe, giúp cải thiện tim mạch, giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ làm dịu các triệu chứng tiền mãn kinh. Nên ưu tiên các sản phẩm đậu nành ít chế biến để tận dụng tối đa dưỡng chất.

Các loại hạt dinh dưỡng

(Ảnh: iStock)

Hạt lanh nổi bật với phytoestrogen lignan, giúp điều hòa cholesterol, huyết áp và lượng đường trong máu. Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 5g hạt lanh mỗi ngày trong vài tháng có thể giảm bốc hỏa và các triệu chứng tiền mãn kinh.

Hạt mè, hạt bí ngô và hạt hướng dương cũng là nguồn phytoestrogen tốt cho cơ thể. Ngoài ra, các loại hạt như hạt dẻ cười, hạnh nhân, quả óc chó không chỉ giàu phytoestrogen mà còn cung cấp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh.

Ăn hạt thường xuyên giúp giảm cholesterol, hỗ trợ tim mạch và cung cấp năng lượng bền vững. Chúng cũng dễ kết hợp vào bữa ăn, từ các món ăn nhẹ đến salad hay các món nướng.

Rau họ cải

Rau họ cải, bao gồm bông cải xanh, súp lơ, bắp cải, cải Brussels và cải xoăn, chứa lignan với tác dụng estrogen nhẹ. Chúng không chỉ giúp cân bằng hormone mà còn giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương và giảm viêm.

(Ảnh: iStock)

Bạn nên nấu rau chín tới hoặc ăn sống để giữ trọn dưỡng chất là cách tối ưu.

Tỏi

Tỏi từ lâu đã được sử dụng như một loại “thực phẩm thuốc” nhờ các hợp chất chống viêm, chống oxy hóa và phytoestrogen. Nghiên cứu cho thấy tỏi giúp hạ huyết áp, cải thiện cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa và tăng ham muốn tình dục.

Đối với phụ nữ, tỏi còn có thể giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt và bốc hỏa tiền mãn kinh. Thêm tỏi vào bữa ăn là cách dễ dàng để tăng hương vị và nâng cao sức khỏe tổng thể.

(Ảnh: iStock)

Trái cây sấy khô

Một số loại trái cây sấy khô như mơ, mận, nho khô và chà là chứa phytoestrogen như lignan, isoflavone và coumestan. Chúng giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch và giảm viêm.

Khi chọn trái cây sấy, ưu tiên các loại không thêm đường để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe.

Rượu vang đỏ

Rượu vang đỏ chứa resveratrol, một chất chống oxy hóa với tác dụng giống estrogen, hỗ trợ tim mạch, não bộ và bảo vệ tế bào.

Tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy uống rượu vang quá nhiều sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Vì vậy, bạn không nên uống quá nhiều rượu vang đỏ chỉ để tăng estrogen. Nho khô và nước ép nho có thể là lựa chọn thay thế ít rủi ro hơn.

Rượu vang đỏ. (Ảnh: iStock)

Phytoestrogen và tác dụng sức khỏe

Phytoestrogen hoạt động như estrogen yếu trong cơ thể, có thể cân bằng hormone, cải thiện tim mạch, xương khớp, hỗ trợ giảm cân và giảm các triệu chứng mãn kinh. Chúng hiếm khi gây rối loạn hormone nếu được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng.

Ngược lại, estrogen từ thực phẩm động vật như trứng, sữa, phômai hay thịt, mặc dù tồn tại ở mức thấp, không mang lại lợi ích như phytoestrogen, và một số nghiên cứu cảnh báo có thể liên quan đến nguy cơ ung thư phụ thuộc hormone, dù bằng chứng còn chưa rõ ràng.

Việc thêm các thực phẩm giàu phytoestrogen vào bữa ăn hàng ngày là cách tự nhiên và an toàn để hỗ trợ cân bằng hormone, nâng cao sức khỏe tim mạch và duy trì năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp các vấn đề liên quan hormone hoặc bệnh lý đặc biệt, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để điều chỉnh chế độ ăn phù hợp./.

12 thực phẩm bổ sung vitamin D giúp chắc khỏe xương Hãy biến bữa ăn hằng ngày thành “liều thuốc tự nhiên” bổ sung vitamin D với cá béo, trứng, nấm, nước cam và 8 thực phẩm sau đây, giúp xương chắc khỏe để cơ thể trẻ trung, nhanh nhẹn, năng động hơn.