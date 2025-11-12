8 loại đồ uống nóng tốt cho sức khỏe trong mùa se lạnh

Không chỉ là cách xua tan cái lạnh, một ly đồ uống ấm còn mang lại cảm giác thư giãn, ấm bụng và có lợi cho sức khỏe nếu bạn chọn đúng loại. Dưới đây là 8 gợi ý đồ uống nóng giúp giữ ấm, tốt cho tim mạch và cân bằng cơ thể trong những ngày giao mùa.

1. Trà gừng - ấm nóng và dễ chịu

Vị cay nồng đặc trưng của gừng không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và xoa dịu dạ dày.

Bạn có thể pha bằng cách nạo hoặc thái mỏng một ít gừng tươi, hãm với nước sôi khoảng 10 phút.

Nếu bận rộn, các loại trà gừng túi lọc bán sẵn cũng là lựa chọn tiện lợi.

2. Trà trái cây - thơm dịu, ít calo

Nếu thích vị ngọt tự nhiên, trà trái cây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn vừa thưởng thức vừa giữ dáng.

Có nhiều loại từ dâu, cam, chanh dây đến việt quất, nhưng nên chọn loại không thêm đường. Tránh các sản phẩm có chứa cam thảo vì có thể làm tăng huyết áp khi dùng nhiều.

Trà trái cây. (Ảnh: iStock)

Cách làm trà trái cây rất đơn giản. Các loại trái cây bạn yêu thích hoặc sẵn có như táo, dâu tây, đào, cherry cắt hạt lựu cho vào nồi, đổ ngập nước và đun sôi.

Khi nước sôi, bạn thả thêm 1-2 gói trà túi lọc vào, để thêm 1 phút rồi tắt bếp. Để yên cho trà ngấm trong vài phút, rót ra cốc, uống ấm.

3. Trà bạc hà - hỗ trợ tiêu hóa

Tách trà bạc hà tươi là “vị cứu tinh” sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Trà bạc hà có lượng calo thấp, là chất làm sạch vòm miệng tuyệt vời và thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa.

Chỉ cần rửa sạch, vò nhẹ một nắm lá bạc hà, cho vào ấm và hãm với nước sôi. Đợi khoảng 10 phút và thưởng thức, nhớ là không thêm đường.

4. Ca cao nóng không đường

Ca cao rất giàu polyphenole, một dưỡng chất tự nhiên chống oxy hóa mạnh mẽ. Bột ca cao nguyên chất pha nước sôi hoặc sữa gầy, chỉ cho một chút đường là cách dùng ca cao hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, một cốc ca cao nóng nhỏ mua ở quán càphê có thể chứa gần 5 thìa càphê (20g) đường - tương đương hơn 200 calo. Lượng calo dư thừa này có thể gây tăng cân, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Nếu pha bằng sữa nguyên kem và thêm kem tươi, lượng chất béo bão hòa càng cao, ảnh hưởng xấu đến tim mạch.

Muốn thưởng thức mà không lo tăng cân, hãy pha bột ca cao nguyên chất không đường với sữa tách béo và thêm chút chất tạo ngọt tự nhiên như cỏ ngọt.

5. Càphê đen - tăng năng lượng

Cà phê đen không đường có thể giúp tỉnh táo, tăng trao đổi chất. Tuy nhiên, một ly latte cỡ lớn với sữa nguyên kem có thể lên tới 300 calo. Hãy chọn loại “skinny” (sữa ít béo), cỡ nhỏ và tránh thêm siro vị vani hay caramel.

Càphê đen nóng. (Ảnh: iStock)

Muốn tăng hương vị mà không thêm calo? Rắc một ít bột quế lên mặt cappuccino - vừa thơm, vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

6. Chanh nóng - đơn giản mà hiệu quả

Vắt vài giọt nước cốt chanh tươi, thêm lát chanh và nước sôi - bạn đã có một ly nước chanh nóng giúp thanh lọc cơ thể.

Đây là lựa chọn thay thế lành mạnh cho các loại nước chanh đóng chai nhiều đường. Tuy nhiên, do chanh có tính axit, bạn nên uống trong bữa ăn để tránh ảnh hưởng đến men răng.

7. Trà xanh - chống oxy hóa, giảm căng thẳng

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch và não bộ, nhưng cũng có caffeine nên không nên uống quá nhiều.

Nếu thích vị béo nhẹ, bạn có thể pha matcha latte bằng bột trà xanh nguyên chất và sữa tách béo. Tránh các loại latte đóng chai vì thường chứa nhiều đường ẩn.

8. Trà quế - ấm áp, dễ chịu

Trà quế là một lựa chọn ít calo hoàn hảo cho mùa Đông. Đây là là sự kết hợp giữa trà đen và các loại gia vị như quế, gừng, đinh hương, bạch đậu khấu - mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu trong mùa Đông.

Nếu muốn tăng hương vị, thêm một lát cam tươi hoặc một ít sữa ấm ít béo để giảm lượng chất béo bão hòa.

Cẩn thận với các loại trà sữa quế ở quán càphê, bởi một ly có thể chứa tới 30g đường - tương đương gần 7 muỗng càphê.

Một ly đồ uống nóng trong những ngày se lạnh không chỉ giúp cơ thể dễ chịu mà còn là “liều thuốc tinh thần” sau một ngày dài. Hãy ưu tiên các loại ít đường, ít béo và dùng nguyên liệu tự nhiên - để mỗi ngụm ấm áp không chỉ ngon miệng mà còn tốt cho sức khỏe tim mạch và cân nặng của bạn./.

5 loại đồ uống tốt nhất giúp thận của bạn luôn khỏe mạnh Không chỉ nước lọc mới tốt cho thận, càphê, sữa ít béo, trà xanh hay nước ép nam việt quất không đường đã được khoa học chứng minh có thể hỗ trợ chức năng thận nếu dùng đúng cách và vừa phải.