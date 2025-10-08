Multimedia

9 tháng năm 2025: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 17,3%

9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16% và nhập khẩu tăng 18,8%.

vna-potal-9-thang-nam-2025-kim-ngach-xuat-nhap-khau-tang-173-8323925.jpg

9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16% và nhập khẩu tăng 18,8% .

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD./.

