9 tháng năm 2025: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 17,3%

9 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16% và nhập khẩu tăng 18,8% .
Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD./.
Mưa lũ làm 13 người chết, mất tích, 5 người bị thương; 15.762 căn nhà bị ngập; 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 14.621ha lúa, hoa màu bị ngập úng; 97.016 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Trong 9 tháng năm 2025, có 134 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 709,3 triệu USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
9 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 13.716 vụ tai nạn giao thông, làm 7.672 người chết và 9.186 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 23,0%.
Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.
Các chuyên gia khuyến cáo nước rút đến đâu, các gia đình làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó, đẩy phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi.
Trong và sau bão, mưa lũ, ngập lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải... theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 189/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.
Theo thống kê, chín tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 15,4 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, cho thấy sức mua trong nước tiếp tục khởi sắc mạnh mẽ.
Nguyên nhân CPI bình quân 9 tháng năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024 là do chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; hàng hóa và dịch vụ khác... tăng.
Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tránh chết máy giữa đường, nước tràn vào động cơ gây hư hại nghiêm trọng, lái xe cần lưu ý một số điều dưới đây.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,54 tỷ USD.
Giải Nobel Y sinh năm 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi vì những khám phá của họ liên quan cơ chế dung nạp miễn dịch ngoại vi.
Không chỉ ở Việt Nam, Trung Thu cũng là một ngày lễ lớn trong đời sống của nhiều quốc gia Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Thủ tướng yêu cầu kiểm soát, hạn chế người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông qua các ngầm tràn.
Siêu Trăng đầu tiên của năm 2025 diễn ra vào đúng dịp Trung Thu; tùy vào khu vực địa lý và điều kiện thời tiết, người dân các nước có thể ngắm Siêu Trăng vào tối 6-7/10 theo giờ địa phương.
Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn; đó là Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nhóm vấn đề kinh tế-xã hội.
Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước.
GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 tăng 0,42% so với tháng trước, trong đó có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.
Những hoạt động như làm đồ chơi; làm bánh Trung Thu, bày mâm cỗ Trung Thu; hát trống quân, múa Lân… làm cho Tết Trung Thu tại Việt Nam trở thành một trải nghiệm thực sự độc đáo và thú vị.
Đây là vườn quốc gia thứ hai và là khu bảo tồn thứ ba của Việt Nam đạt được danh hiệu “Danh lục xanh” (sau Khu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long tại Ninh Bình và Vườn Quốc gia Cát Tiên tại Đồng Nai).
Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) nhằm đảm bảo an toàn.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.
Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng phó bão số 11, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Thủ đô.
Tính đến 7h ngày 5/10/2025, bão số 10-Bualoi và mưa lũ, sạt lở đã làm 67 người chết và mất tích, 172 người bị thương; 389 nhà sập, đổ; 179.881 nhà hư hỏng, tốc mái.
Tội phạm mạng thường lợi dụng tin nhắn giả mạo ngân hàng, đường link QR, deepfake và chiêu “việc nhẹ lương cao” để chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của người dân.
Khi nhớ về Tố Hữu, nhiều người thuộc các thế hệ ở thập niên 30 của thế kỷ trước cho đến sau này luôn yêu mến gọi ông là nhà văn hóa lớn, nhà thơ lớn, cánh chim đầu đàn của văn nghệ cách mạng Việt Nam.
Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028 do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế phát động ngày 27/9/2025.