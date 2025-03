Ăn cà chua mỗi ngày giúp ngăn ngừa bệnh ung thư hiệu quả?

Cà chua không chỉ là một loại quả quen thuộc với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào mà nó còn có tác dụng hỗ trợ chữa trị một số bệnh.

Khi chín, cà chua chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ, đồng thời trở thành nguồn cung cấp vitamin A dồi dào cho cơ thể.

Trong 100g cà chua chín tươi sẽ đáp ứng được 13% nhu cầu hàng ngày về vitamin A, 8% nhu cầu vitamin B6, từ 33-50% nhu cầu vitamin C. Ngoài ra, còn có vitamin B1 (0,06mg), B2 (0,04mg), PP (0,5mg).

Các chất dinh dưỡng như protein, đường, chất béo cùng các khoáng vi lượng bao gồm canxi, sắt, kali và phốt pho... đều mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, cà chua được xem là một trong những loại thực phẩm hiếm hoi thuộc nhóm rau quả có hàm lượng lycopene dồi dào, đây là một loại carotenoid nổi bật với khả năng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Đặc biệt, các loại vitamin nhóm B, vitamin C và beta-carotene trong cà chua còn giúp cơ thể chống lại quá trình ôxy hóa, đồng thời tăng cường hiệu quả cho hệ thống miễn dịch, giảm thiểu nguy cơ tử vong do bệnh ung thư.

(Ảnh: Vietnam+)

1. Vì sao cà chua có tác dụng ngăn ngừa ung thư?

Cà chua là một loại thực phẩm tuyệt vời, không chỉ phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người, đặc biệt trong việc phòng chống bệnh tật.

Một trong những thành phần nổi bật có trong cà chua là lycopene, một hợp chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Lycopene có khả năng bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, tình trạng này thường liên quan đến quá trình phát triển của các bệnh như ung thư. Vì thế, hợp chất này được xem là yếu tố có tiềm năng góp phần ngăn ngừa một số loại ung thư phổ biến.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng lycopene đem lại những lợi ích đáng kể trong việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đáng chú ý nhất là ung thư tuyến tiền liệt và ung thư dạ dày.

Nhờ vào khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư, lycopene trở thành một chất hỗ trợ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, cà chua còn là nguồn cung cấp phong phú các hợp chất có lợi khác như vitamin C và nhiều loại chất chống ôxy hóa khác, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch và giúp cơ thể chống chọi với nguy cơ các tế bào ung thư bị tổn hại do gốc tự do.

Hơn nữa, lượng lycopene dồi dào có trong cà chua đã được chứng minh không chỉ có tác dụng phòng ngừa mà còn làm giảm tốc độ phát triển của ung thư khi được tiêu thụ đều đặn. Vì vậy, việc bổ sung cà chua vào khẩu phần ăn hàng ngày không chỉ giúp cải thiện hương vị món ăn mà còn là cách đơn giản và hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc phải các loại ung thư nguy hiểm.

Trên thực tế, việc duy trì thói quen tiêu thụ cà chua đều đặn không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn mang lại lợi ích dài hạn trong việc duy trì năng lực tự bảo vệ của cơ thể trước những tác nhân nguy hại từ bên ngoài.

(Ảnh: Vietnam+)

2. Cà chua sống hay chín có tác dụng phòng chống ung thư tốt hơn?

Các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra rằng cả cà chua ăn sống lẫn nấu chín đều giàu dưỡng chất quan trọng, bao gồm chất xơ, kali, vitamin C, choline và lycopene.

Tuy nhiên, khi cà chua được nấu chín, cơ thể sẽ hấp thụ một số chất chống ôxy hóa, như lycopene, lutein và zeaxanthin, hiệu quả hơn. Những chất này có vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ ung thư.

Để tối ưu hóa việc hấp thụ các dưỡng chất từ cà chua, các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp nấu với dầu ôliu hoặc các loại chất béo lành mạnh khác. Phương pháp này không chỉ tăng cường khả năng hấp thụ mà còn giúp tận dụng tối đa lợi ích của cà chua đối với sức khỏe.

Đặc biệt, đối với nam giới, hàm lượng lycopene trong cà chua được chứng minh rất hữu ích trong việc hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt.

Các nghiên cứu cho thấy lycopene và các carotenoid trong cà chua có tác dụng ức chế sự phát triển của ung thư nhờ đặc tính chống ôxy hóa mạnh mẽ. Hơn nữa, những người thường xuyên tiêu thụ cà chua có tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn đáng kể.

(Ảnh: Vietnam+)

3. Có nên ăn cà chua hằng ngày không?

Việc thường xuyên ăn cà chua mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe. Đây là một loại thực phẩm đa năng, giàu dinh dưỡng và chứa nhiều hợp chất quý giá như vitamin A, vitamin C, kali và đặc biệt là lycopene.

Bổ sung cà chua vào chế độ ăn hàng ngày giúp nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ ung thư và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Nếu yêu thích hương vị của cà chua, bạn hoàn toàn có thể sử dụng mỗi ngày mà vẫn duy trì cảm giác ngon miệng.

Ngoài ra, các chất chống ôxy hóa dồi dào trong cà chua còn có khả năng làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe làn da.

4. Ai không nên ăn cà chua?

Mặc dù nhiều người cho rằng các loại thực vật thuộc họ cà, chẳng hạn như cà chua, có thể gây ra vấn đề về tiêu hóa, nhưng trên thực tế, chúng vẫn an toàn cho hầu hết mọi người, ngoại trừ những trường hợp bị dị ứng hoặc nhạy cảm.

Những người mắc bệnh trào ngược axít hoặc trào ngược dạ dày thực quản nên cân nhắc hạn chế hoặc tránh tiêu thụ cà chua, bởi tính axít có trong loại thực phẩm này có thể làm tăng cảm giác ợ nóng.

Mặc dù vậy, không phải ai cũng cần phải loại bỏ cà chua hoàn toàn. Một số người gặp vấn đề với trào ngược có thể dung nạp được cà chua nấu chín ở mức độ vừa phải. Việc thử nghiệm với nhiều loại và lượng khác nhau có thể giúp xác định liệu cơ thể bạn có phản ứng tốt hay không, từ đó đưa ra quyết định phù hợp./.

