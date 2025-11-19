Áo đánh giá tích cực về tiềm năng hợp tác tài chính và công nghệ với Đà Nẵng

Ngày 17/11, tại Vienna (Áo), chính quyền thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp “Đà Nẵng: Trung tâm tài chính và công nghệ mới nổi tại Việt Nam.”

Đồng chủ trì Tọa đàm có ông Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Áo.

Tham dự phía Áo có đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch, Cơ quan phát triển kinh tế Liên bang Áo, Cơ quan xúc tiến kinh doanh và lao động Liên bang Áo, Phòng Kinh tế Liên bang Áo, Quỹ Phát triển quốc tế của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OFID) và gần 30 đại diện doanh nghiệp công nghệ cao, tài chính, ngân hàng lớn của Áo.

Khai mạc Tọa đàm, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh mô hình của Áo về tự chủ công nghệ nguồn, công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo và hệ thống ngân hàng, về trung tâm tài chính hàng đầu của khu vực Trung-Đông Âu có nhiều tiềm năng phù hợp với nhu cầu, ưu tiên xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng.

Chính phủ Áo ngày càng coi trọng thị trường châu Á, coi Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường khu vực Đông Nam Á.

Trên nền tảng công nghiệp chế tạo tiên tiến, Chính phủ Áo đang đầu tư phát triển và thúc đẩy hợp tác, kinh doanh trong các ngành bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, lượng tử, khoa học sự sống, khoa học thần kinh…

Áo là mắt xích công nghệ then chốt trong hệ sinh thái công nghệ nói tiếng Đức (gồm Đức, Áo, Thụy Sĩ) và ở châu Âu, quốc gia này là mô hình liên kết hiệu quả giữa chính phủ-viện nghiên cứu-trường đại học-doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp (với đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia đình).

Các đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm tại ĐSQ Việt Nam tại Áo. (Ảnh TTXVN phát)

Ngành tài chính, ngân hàng Áo có quy mô lớn so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này với mạng lưới đối tác quốc tế mở rộng và thế mạnh về bảo hiểm, quản lý tài sản, tài chính đổi mới và công nghệ tài chính, tài sản số, có tiêu chuẩn giám sát thị trường cao.

Ông Ngô Xuân Thắng và ông Hồ Kỳ Minh khẳng định tài chính và công nghệ là hai trụ cột chiến lược của thành phố Đà Nẵng để thúc đẩy tăng trường bền vững.

Nghị quyết số 222/2025 của Quốc hội Việt Nam đã tạo khung thể chế đặc thù, tạo động lực mới để Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế với trọng tâm là tài chính xanh, công nghệ tài chính và tài sản số, tài chính thương mại và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế.

Về định hướng phát triển trung tâm công nghệ cao, thành phố này sẽ tập trung nâng cấp hạ tầng và mở rộng không gian đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sản xuất chip, robot, linh kiện điện tử, thiết bị AI, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh các doanh nghiệp, nhà đầu tư Áo với hệ thống tài chính vững mạnh và nền công nghệ tiên tiến có thể là đối tác phù hợp để cùng Đà Nẵng xây dựng một mô hình hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và công nghệ cao trong thời gian tới.

Các khách mời phía Áo bày tỏ ấn tượng với tiềm năng và khát vọng của Đà Nẵng, đặt nhiều câu hỏi, thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều đề xuất về các chính sách thu hút đầu tư, nguồn cung năng lượng, cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông, năng lực xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, hợp tác giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao của thành phố này.

Chính phủ và các tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư của Áo cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh tìm hiểu thị trường, mở rộng kết nối tìm cơ hội đầu tư, hợp tác với thành phố Đà Nẵng./.

Mở đường hợp tác lao động và đẩy mạnh đầu tư Việt Nam-Áo Việt Nam mong muốn mở đường thúc đẩy hợp tác lao động có tay nghề và đào tạo nghề với các đối tác phía Áo, nhất là trong các ngành điều dưỡng, công nghệ thông tin, điện-điện tử, nhà hàng-khách sạn...