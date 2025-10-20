Tăng cường hợp tác an ninh-thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo

Từ ngày 16-19/10, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Áo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, phòng chống tội phạm, công nghệ số và quản lý cư trú.

Tại thủ đô Vienna, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Bộ Nội vụ Áo.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao đổi với ông Peter Webinger - Tổng Vụ trưởng phụ trách Di cư và Quan hệ quốc tế - về tình hình hợp tác giữa 2 bộ thời gian qua, cũng như phương hướng tăng cường quan hệ trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Áo đang phát triển tích cực, có chiều sâu và ngày càng thực chất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972. Đây là chuyến thăm đầu tiên ở cấp bộ giữa hai cơ quan, đánh dấu bước phát triển quan trọng và mở ra triển vọng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Phía Bộ Nội vụ Áo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý di cư, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ số trong quản lý dân cư và cung cấp dịch vụ công.

Từ năm 1997, Áo đã triển khai chính phủ điện tử với 3 trụ cột là hệ thống đăng ký dân cư trung ương, hệ thống định danh và chữ ký điện tử quốc gia, cùng hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cơ quan chức năng. Hiện nay, Áo đang áp dụng hệ thống định danh số toàn dân với khả năng bảo mật cao, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và phục vụ người dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ ấn tượng với những thành tựu mà phía Áo đạt được, đồng thời đề nghị hai bên sớm thúc đẩy đàm phán và tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác phòng chống tội phạm; đẩy mạnh xây dựng các hiệp định về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án tù; đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ ngành Công an Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền và quản lý di cư.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chuyển lời mời của Bộ trưởng Công an Việt Nam tới Bộ trưởng Nội vụ Áo tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-27/10.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Viện Công nghệ Áo (AIT) - cơ quan nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của nước này. Tại đây, hai bên đã trao đổi về các giải pháp công nghệ phục vụ công tác an ninh, quản lý cư trú và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã trực tiếp tham quan phòng thí nghiệm công nghệ mã hóa lượng tử, công nghệ truyền thông bảo mật tiên tiến nhất hiện nay đang được AIT phát triển với mục tiêu ứng dụng cho chính phủ và lực lượng công quyền. Lãnh đạo AIT khẳng định sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chung và hỗ trợ đào tạo.

(Nguồn: TTXVN phát)

Tại Nhà in Quốc gia Áo (OSD) - cơ sở duy nhất được phép in các tài liệu bảo an do Chính phủ Áo ban hành, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, quản lý tài liệu định danh và phát triển ứng dụng công nghệ số. OSD hiện có khoảng 220 nhân sự, là nơi sản xuất hộ chiếu, căn cước công dân, thị thực, giấy phép lái xe và các tài liệu bảo mật cao khác theo tiêu chuẩn ISO, ICAO và các quy định chặt chẽ của Liên minh châu Âu (EU).

Một số sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu gồm: hộ chiếu quốc gia mới với nhiều lớp bảo mật tiên tiến và ứng dụng “My Identity App” - nền tảng định danh điện tử tích hợp đa chức năng.

OSD hiện cung cấp giải pháp cho hơn 60 quốc gia, trong đó Campuchia là quốc gia Đông Nam Á đã sử dụng dịch vụ in ấn hộ chiếu. Phía OSD bày tỏ mong muốn hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số và giải pháp in bảo an. Kết thúc buổi làm việc, OSD trao tặng Bộ Công an 2 mẫu hộ chiếu mới để tham khảo tính năng bảo mật.

Trong thời gian ở Áo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác cũng đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đây.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết quan hệ Việt Nam-Áo trong lĩnh vực thực thi pháp luật thời gian gần đây có nhiều bước tiến tích cực. Hai nước coi nhau là đối tác chiến lược tại các khu vực quan trọng: Việt Nam là cửa ngõ để Áo tiếp cận Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), còn Áo là trung tâm kết nối với khu vực Trung-Đông Âu.

Hiện có khoảng 9.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Áo, tạo thành cộng đồng có ý thức chấp hành pháp luật tốt, không phát sinh vấn đề phức tạp và đóng vai trò là cầu nối hữu hiệu trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Đại sứ quán tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Áo, tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác trong các lĩnh vực Áo có thế mạnh như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ lõi và công nghệ nguồn nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

