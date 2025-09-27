ASEAN sẽ thảo luận về thuế quan Mỹ vào tháng 10

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Zafrul Aziz cho biết Hội đồng ủy ban kinh tế ASEAN (AECC) sẽ tổ chức cuộc họp vào cuối tháng 10 để thảo luận về vấn đề mới nhất liên quan đến thuế quan của Mỹ.

Theo ông Zafrul, Malaysia đang đánh giá tác động đối với các ngành công nghiệp của mình sau khi áp dụng mức thuế quan mới nhất đối với những sản phẩm dược phẩm, đồ nội thất, phụ tùng ôtô và hàng không vũ trụ.

Ông nhấn mạnh: “Đây là điều đã được dự đoán. Chỉ là chúng tôi muốn biết khi nào, và chúng tôi sẽ chờ đợi thông tin chi tiết về mức thuế quan sẽ ảnh hưởng đến một số lĩnh vực."

Bộ trưởng Zafrul khẳng định lập trường của Malaysia luôn là tiếp tục hợp tác với Mỹ về các vấn đề thuế quan - một lập trường tương tự mà những quốc gia thành viên ASEAN đã áp dụng. Ở cấp độ khu vực, ASEAN tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, lấy các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) làm cốt lõi.

Ông Zafrul lưu ý rằng Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Kinh tế ASEAN sẽ diễn ra vào ngày 25/10, trước Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, để thảo luận về sự phân mảnh địa kinh tế hiện nay. Ông nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một cuộc họp chung, và Lực lượng đặc nhiệm địa kinh tế ASEAN (AGTF) sẽ trình bày báo cáo và khuyến nghị cho cả bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng kinh tế"./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 10 Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.