Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, Nam Bộ chiều tối có mưa

Thời tiết ngày hôm nay (13/11), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, nhưng khô ráo. Trong khi đó, Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ vẫn xuất hiện mưa rào và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét; phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 26-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Thời tiết trên biển

Ở trạm Bạch Long Vĩ và trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, chiều và đêm 13/11, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 3-5m.

Ngày 13/11, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng cao 2-4m. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Chiều tối và đêm 13/11, vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 13/11, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 14/11, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) ngày 14/11 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Từ 16-21/11, xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ Khoảng từ ngày 16-21/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, trong đó, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh trời rét.