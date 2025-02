Bầu ông Hoàng Phú Hiền và Phùng Thành Vinh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 25/2, tại kỳ họp thứ 27, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Phú Hiền, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An và ông Phùng Thành Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Phú Hiền sinh năm 1975, quê xã Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ cầu đường.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Hiền từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Hòa; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An.

Ông Phùng Thành Vinh sinh năm 1974, quê quán xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ thủy lợi.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Vinh từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đô Lương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập 7 Sở mới của tỉnh gồm: Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; thành lập Sở Tài chính tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường; thành lập Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải; thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch; thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trên cơ sở Ban Dân tộc tỉnh tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ tỉnh chuyển sang.

Việc thành lập các Sở mới nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương./.

Ông Nguyễn Thanh Phong được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã bầu ông Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Rạch Giá giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.