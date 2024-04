Bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm mức án xuống còn 2 năm 9 tháng

Quang cảnh phiên toàn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 4/4, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện, Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm mức án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 9 tháng; Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) giảm án xuống còn 1 năm tù.

Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam) giảm xuống còn 1 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tòa cũng bác đơn kháng cáo của Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng các đồng phạm thực hiện do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là: bị cáo Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam).

Riêng với Nguyễn Phương Hằng, dù không kháng cáo và đang chấp hành án tù nhưng vẫn được triệu tập đến phiên tòa để phục vụ công tác xét xử.

Ngoài ra, còn 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo là Đinh Thị Lan và Đặng Thị Hàn Ni. Tuy nhiên, chỉ có Đinh Thị Lan có mặt, còn Ni đang chấp hành án tù nên xin xét xử vắng mặt.

Bị cáo Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) tại phiên Toà phúc thẩm sáng 4/4. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Đặng Anh Quân đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ một số nội dung trong vụ án và xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Quân cho rằng lời khai của mình, Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra không phù hợp với cáo trạng.

Về cáo buộc xúc phạm ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sỹ Hoài Linh), bị cáo Quân cho rằng chưa được làm rõ; khẳng định mình không quy kết hành vi nghệ sĩ Hoài Linh vi phạm pháp luật; đồng thời cho biết có quan hệ xã hội với Nguyễn Phương Hằng; khẳng định tham gia không vì động cơ vụ lợi, không nhận lợi ích vật chất, không bàn bạc trước mỗi buổi phát trực tiếp.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi khai sau bản án sơ thẩm đã nộp tiền khắc phục hậu quả; gia đình có công với cách mạng, đang nuôi con nhỏ, có công việc và nơi cư trú ổn định nên xin được hưởng án treo.

Lê Thị Thu Hà khai là nhân viên (của bà Hằng) nên chỉ làm theo chỉ đạo; bản án sơ thẩm cáo buộc về hành vi, tội danh là phù hợp và xin hưởng án treo. Huỳnh Công Tân cũng nhận thức rõ được hành vi sai phạm từ khi khởi tố và cho biết có nhân thân tốt, việc ổn định nên xin tòa xem xét cho hưởng án treo.

Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như bản án sơ thẩm xác định, song Đinh Thị Lan cho rằng trong vụ án này mình là bị hại. Do vậy Đinh Thị Lan kháng cáo toàn bộ bản án và cho rằng tòa sơ thẩm bỏ lọt nhiều hành vi có dấu hiệu phạm tội đối với Nguyễn Phương Hằng.

Tuy không có kháng cáo nhưng Luật sư của Nguyễn Phương Hằng cũng đã cung cấp thêm một số chứng cứ mới liên quan đến việc khắc phục toàn bộ thiệt hại, hậu quả của vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại mức án đã tuyên đối với thân chủ mình.

Nguyễn Phương Hằng cũng mong tòa án luôn công bằng với tất cả mọi công dân. Là một người vợ, người mẹ tốt, đóng góp nhiều cho xã hội, bị cáo Hằng mong giảm án dù chỉ một ngày hay một tháng cũng thật sự hạnh phúc.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm bản án cáo buộc Đặng Anh Quân và 3 bị cáo khác là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm và không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo về tội danh và hình phạt; đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của những người liên quan về việc xác định lại tư cách tố tụng.

Trước đó, tại phiên tòa xử sơ thẩm ngày 21/9/2023, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù giam; Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017./.

Xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bị cáo Nguyễn Phương Hằng Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm là bị cáo Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà.