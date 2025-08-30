Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân thăm Việt Nam, dự kỷ niệm Quốc khánh

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9 năm 2025.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân./.

Cuba long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam Bộ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh ngày 2/9/1945 đã đánh dấu sự khởi đầu của một chặng đường chiến thắng vang dội, minh chứng cho thế giới về tầm vóc chính trị và cách mạng của dân tộc Việt Nam.