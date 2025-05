Bình Định và Gia Lai đạt đồng thuận cao trong công tác chuẩn bị hợp nhất

Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng dẫn đầu tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 13 Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh tại Liên bang Nga.