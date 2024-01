Bình Dương: Ba cuộn tôn từ xe đầu kéo rơi xuống đường, giao thông ùn tắc kéo dài

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 23/1, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết đang xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo va chạm xe máy khiến 3 cuộn tôn trên xe đầu kéo bung khỏi giá đỡ rơi xuống đường gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Trước đó, hơn 16 giờ cùng ngày, xe đầu kéo 72H-004.76 chạy trên Quốc lộ 1 hướng Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cầu vượt ngã ba Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe chạy xuống cầu để rẽ phải về hướng đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Khi đến trước trại cá giống Tân Vạn, xe đầu kéo xảy ra va chạm với một xe máy do 2 thanh niên chở nhau chạy cùng chiều đang rẽ trái.

Khi hai xe vừa va chạm thì tài xế cũng đạp thắng gấp, bất ngờ 3 cuộn tôn trên rơmooc bị trật khỏi giá đỡ, 1 cuộn rơi xuống bên hông phải xe, 2 cuộn lăn về trước đè móp cabin, rơi xuống đường đè tiếp lên xe máy của 2 thanh niên. Rất may, 2 thanh niên đã kịp nhảy ra ngoài nên thoát chết trong gang tấc.

Tại hiện trường, 3 cuộn tôn nằm án ngữ dưới đường, cabin xe đầu kéo biến dạng, chiếc xe máy hư hỏng nằm dưới gầm xe đầu kéo.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Đến 19 giờ, Công an phường Bình Thắng và Công an thành phố Dĩ An vẫn đang điều tiết giao thông, xử lý hiện trường./.



