Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đưa 3 bệnh nhân trên đảo vào đất liền cấp cứu kịp thời

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, trưa 29/9, cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng đã kịp thời đưa 3 bệnh nhân trên xã đảo Tân Hiệp vào đất liền cấp cứu.

Cụ thể, lúc 12 giờ 15 phút, ngày 29/9, Trực ban của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo khẩn cấp và đề nghị giúp đỡ của người dân trên đảo về việc đưa 3 bệnh nhân đi cấp cứu giữa lúc tuyến đường thủy nội địa Hội An-Cù Lao Chàm chưa được phép hoạt động trở lại do ảnh hưởng của bão số 10.

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm báo cáo về Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và phối hợp với Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng, đóng quân tại đảo Sơn Trà điều động phương tiện, bác sỹ quân y tiếp cận các bệnh nhân.

Ba bệnh nhân gồm Nguyễn Thị Quỳ (sinh năm 1944, trú tại thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp) bị bệnh tai biến mạch máu não; Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1970, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) chẩn đoán bị bệnh xuất huyết đường tiêu hóa và Ngô Tấn Mỹ (sinh năm 1968, trú tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và bác sỹ quân y đã dùng tàu cao tốc đưa 3 bệnh nhân và 5 người nhà đi cùng vào thành phố Đà Nẵng cấp cứu.

Đến 13 giờ 15 phút ngày 29/9, lực lượng cứu nạn đã đưa bệnh nhân vào đất liền và bàn giao cho các y bác sỹ Trung tâm y tế 115 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng./.

Cảnh sát biển sơ cứu, hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đứt lìa một đốt ngón tay Trong quá trình làm việc dưới tàu cá, thuyền viên Danh Sáng, sinh năm 2005, thường trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bị cánh quạt hút khô làm đứt một đốt ngón tay, cần hỗ trợ y tế.