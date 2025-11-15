Hiện nay các bệnh về đường tiêu hóa và tuyến tụy mật ngày càng phổ biến. Đa số các bệnh nhân đều phát hiện giai đoạn muộn, tiên lượng kém, đặc biệt đối với các bệnh mãn tính và ác tính. Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ nội soi, hầu hết các bệnh lý tiêu hóa, kể cả ung thư giai đoạn sớm, đều có thể được phát hiện kịp thời.

Phó giáo sư Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa-Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết như vậy tại Hội thảo khoa học Tiêu hóa lần thứ 10, do Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Hiệp hội phát triển Y học Tiêu hóa Nagoya Asia (NAG) tổ chức ngày 15/11 tại Hà Nội, với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu đến từ Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).​

Phát biểu tại Hội thảo, Phó giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Trung tâm Tiêu hóa-Gan mật (Bệnh viện Bạch Mai) và Đại học Nagoya khởi đầu từ năm 2013, với dấu mốc thành lập Trung tâm Nội soi Tiêu hóa Việt Nam-Nhật Bản vào tháng 7/2014, tạo nền tảng bền vững cho giao lưu học thuật và chuyển giao kỹ thuật. Sau giai đoạn tạm hoãn do COVID-19 trong năm 2020, hai bên đã nối lại hoạt động và tổ chức thành công Hội thảo lần thứ 8 (2023) và lần thứ 9 (2024), hướng tới mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác.​

"Bệnh viện Bạch Mai cam kết tiếp tục đầu tư đồng bộ về trang thiết bị và nhân lực, giúp lĩnh vực nội soi tiêu hóa bắt kịp các tiến bộ y học thế giới," Phó giáo sư Vũ Văn Giáp nói.

Trong công tác điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, Phó giáo sư Nguyễn Công Long phân tích, hiện nay Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) - phương pháp tiên phong từ Nhật Bản trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa. Các tổn thương tiền ung thư, thường gặp dưới dạng polyp đại trực tràng, khi được phát hiện sớm hoàn toàn có thể được loại bỏ bằng ESD, giúp người bệnh khỏi hoàn toàn mà không cần phẫu thuật mở.

Hệ thống máy nội soi hiện đại này cho phép các chuyên gia đánh giá chính xác mức độ tổn thương lành tính hay ác tính, có xâm lấn niêm mạc hay không để từ đó quyết định ESD có phù hợp. Nếu bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ cần nội soi đại tràng để cắt tách vùng niêm mạc chứa ung thư. Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp điều trị triệt để mà không cần thời gian hồi phục dài.

Gần đây với sự can thiệp dựa trên siêu âm nội soi (EUS) đối với các bệnh đã gia tăng nhằm mang lại nhiều cơ hội hơn cho bệnh nhân. Kỹ thuật này có ý nghĩa rất lớn trong việc chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm hay phát hiện những khối u nằm sâu trong ổ bụng với mức độ xâm lấn tối thiểu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số lượng Trung tâm y tế có EUS và bác sỹ có thể sử dụng EUS vẫn còn hạn chế.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào thảo luận kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) - công nghệ tiên phong do Nhật Bản phát triển - cùng kinh nghiệm ứng dụng trong điều trị tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm đường tiêu hóa. Tiếp đó là các báo cáo cập nhật ứng dụng siêu âm nội soi (EUS) trong chẩn đoán và can thiệp bệnh lý đường mật-tụy từ Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan.../.

