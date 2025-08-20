Các trường học Hà Nội “hỏa tốc” thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai, 21/8

Tối nay, 20/8, các trường học ở Hà Nội đã “hỏa tốc” thông báo cho học sinh nghỉ học ngày mai.

Theo công văn chỉ đạo vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành, các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường (thuộc địa bàn các quận trước đây: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông) cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Như vậy, ngày mai sẽ là ngày nghỉ đầu tiên, 21/8, nên để kịp thời thông báo đến phụ huynh, học sinh, các trường đã sử dụng nhiều kênh thông tin như Zalo, các app thông tin liên lạc giữa gia đình và nhà trường.



Thông báo nghỉ học khẩn cấp được các giáo viên gửi đến phụ huynh tối 20/8.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, việc cho học sinh nghỉ học nhằm tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Với các nhà trường, cơ sở giáo dục tại các phường, xã khác, căn cứ vào điều kiện thực tế, hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định về việc cho học sinh nghỉ học trong thời gian diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Hà Nội cũng chỉ đạo các trường ở khu vực các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua mở cửa phục vụ nhân dân và du khách có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân… đảm bảo trọng thị và mến khách.

Theo kế hoạch, lịch hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành cụ thể như sau:

Tổng hợp luyện lần 1: 20 giờ 00 ngày 21/8/2025 (thứ Năm).

Tổng hợp luyện lần 2: 20 giờ 00 ngày ngày 24/8/2025 (Chủ nhật).

Chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm: 20 giờ 00 ngày 27/8/2025 (thứ Tư).

Chương trình tổng duyệt Lễ kỷ niệm: 06 giờ 30 ngày 30/8/2025 (thứ Bảy)./.

Chi tiết phân luồng giao thông ngày 21/8 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phân luồng giao thông tạm thời từ 10 giờ ngày 21/8 đến 5 giờ ngày 22/8/2025.